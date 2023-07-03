躲高溫炙烤 博物館成京城年輕人夏日出遊新寵

北京中國國家博物館外，市民遊客排隊等待進館參觀。(中通社)

6月下旬以來，北京 頻受高溫 炙烤，日間溫度持續在攝氏35度以上，室內「消暑」場館近來人氣飈升。中通社報導，以中國國家博物館 （以下簡稱「國博」）、國家自然博物館等為代表的博物館群，成為中國年輕人夏日出遊新寵。

「連續高溫不太想戶外活動，很慶幸和朋友預約到周末的門票。」參觀完中國國家博物館的孫菡歌說，博物館是夏日避暑好去處。

據報導，目前中國各階段學校正值暑假，烈日當空叠加旅遊熱潮，京城不少博物館為此增加預約名額。北京市文物局近日發布通知，明確各博物館要適時延長開放時間、開展夜場文化活動。然而「一票難求」的現象仍然不止，以國博為例，目前該館採取預約參觀模式，每日下午5時放票，但當記者1日晚7時在官網查詢時發現，未來7天的參觀預約界面已顯示「約滿」字樣。

2日中午，在國博的安檢通道外，擠滿了頂著烈日等待參觀的人群，其中不乏拖家帶口的遊客，但更多的是年輕面孔。

報導指出，與京城持續高溫相伴的其實是「博物館熱」的升溫，年輕人悄然成為其中的主力軍，逛博物館已變成他們休閒、社交的新生活方式。短視頻平台抖音（TikTok）發布的「2023博物館數據報告」顯示，「00後」中愛看博物館相關視頻的人，相較其他年齡占比更大，關注博物館信息人群中，18—30歲人群占比更超50%。