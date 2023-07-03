我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

富衰退？滾動式衰退？美國經濟或許不會衰退

中國向俄國提供軍火證據？俄軍炮彈上印有簡體中文

躲高溫炙烤 博物館成京城年輕人夏日出遊新寵

中國新聞組／香港3日電
北京中國國家博物館外，市民遊客排隊等待進館參觀。(中通社)
北京中國國家博物館外，市民遊客排隊等待進館參觀。(中通社)

6月下旬以來，北京頻受高溫炙烤，日間溫度持續在攝氏35度以上，室內「消暑」場館近來人氣飈升。中通社報導，以中國國家博物館（以下簡稱「國博」）、國家自然博物館等為代表的博物館群，成為中國年輕人夏日出遊新寵。　

「連續高溫不太想戶外活動，很慶幸和朋友預約到周末的門票。」參觀完中國國家博物館的孫菡歌說，博物館是夏日避暑好去處。　

據報導，目前中國各階段學校正值暑假，烈日當空叠加旅遊熱潮，京城不少博物館為此增加預約名額。北京市文物局近日發布通知，明確各博物館要適時延長開放時間、開展夜場文化活動。然而「一票難求」的現象仍然不止，以國博為例，目前該館採取預約參觀模式，每日下午5時放票，但當記者1日晚7時在官網查詢時發現，未來7天的參觀預約界面已顯示「約滿」字樣。　　

2日中午，在國博的安檢通道外，擠滿了頂著烈日等待參觀的人群，其中不乏拖家帶口的遊客，但更多的是年輕面孔。

報導指出，與京城持續高溫相伴的其實是「博物館熱」的升溫，年輕人悄然成為其中的主力軍，逛博物館已變成他們休閒、社交的新生活方式。短視頻平台抖音（TikTok）發布的「2023博物館數據報告」顯示，「00後」中愛看博物館相關視頻的人，相較其他年齡占比更大，關注博物館信息人群中，18—30歲人群占比更超50%。　

博物館 高溫 北京

上一則

搶救青年失業率 江蘇辦「人才招聘夜市」

下一則

港明年供2000公屋 早半年上樓 人才輸入申請擬再降門檻

延伸閱讀

封面故事／10天全攻略 4城任我行

封面故事／10天全攻略 4城任我行
西班牙皇家收藏藝廊博物館開放參觀 收藏跨越5世紀君主

西班牙皇家收藏藝廊博物館開放參觀 收藏跨越5世紀君主
「找回年輕觀眾」夜宿、沉浸式體驗…挽救博物館危機

「找回年輕觀眾」夜宿、沉浸式體驗…挽救博物館危機
少子化、高齡化夾擊 博物館危機 估訪客年減20萬人次

少子化、高齡化夾擊 博物館危機 估訪客年減20萬人次

熱門新聞

網傳小情侶在上海地鐵裡親熱的畫面。（視頻截圖）

眾目睽睽之下 上海地鐵小情侶上演活春宮 乘客勸阻不了

2023-06-30 08:30
再去美元化? 阿根廷以人民幣償還美元外債。 （美聯社）

俄不顧兄弟情 急拋售人民幣 普亭被發現也在賣賣賣

2023-07-02 02:28
老太太在飛機要求強行換座，甚至口出惡言。（視頻截圖）

搭機換座被拒 大媽狂罵年輕女…江西航空處理態度挨轟

2023-06-28 13:14
中國當歸價格近期大幅上漲，原因之一是有資金在炒作。（取自《上觀新聞》）

中國這種中藥材價格一個月大漲逾70% 經銷商瘋狂搶貨

2023-06-26 16:42
中國抖音網紅模特兒「煥兒」發文承認性愛片外流。（取材自自推特、抖音）

漢服古裝美女「繫狗鍊」18禁影片曝光 她認了戀愛腦越過底線

2023-06-28 21:55
俄羅斯瓦格納傭兵集團兵變一天落幕，中國官方迄今未回應事件。圖為俄烏邊境「頓河畔羅斯托夫」市內俄國南部軍區總部附近街上，當天可見瓦格納戰士及軍車。（路透）

瓦格納兵變 分析：習近平若考慮攻台會再思考

2023-06-25 18:01

超人氣

更多 >
走線人深夜敲門 南加小台北華女開門後心疼又害怕

走線人深夜敲門 南加小台北華女開門後心疼又害怕
巴爾的摩暗夜槍響傷亡慘重 美今年第337起大型槍擊

巴爾的摩暗夜槍響傷亡慘重 美今年第337起大型槍擊
紐約郵局員工狂盜客戶匯票 一年到手逾16萬元

紐約郵局員工狂盜客戶匯票 一年到手逾16萬元
通緝犯持武器闖洛城小東京 路人驚慌失措 影片全錄

通緝犯持武器闖洛城小東京 路人驚慌失措 影片全錄
台女童考第5名遭藤條狂抽…每科95分為標準 少1分打1下

台女童考第5名遭藤條狂抽…每科95分為標準 少1分打1下