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中國高溫日數創63年新高 京津冀續發預警：或逾攝氏40度

記者賴錦宏／北京3日電
近日中國多地連續出現高溫天氣。圖為遊客在烈日下撐傘遊覽北京故宮博物院。（中新社）
近日中國多地連續出現高溫天氣。圖為遊客在烈日下撐傘遊覽北京故宮博物院。（中新社）

中國國家氣候中心指出，今年以來，中國高溫日數為1961年以來歷史同期最多。今年已發生四次區域性高溫，具有出現時間早、影響範圍廣、極端性顯著等特徵。在高溫極端性的現象上，6月22至24日，北京連續3天氣溫達到或超過攝氏40度。國家氣候中心預測，今年7月至8月華北、華中中部和南部、西南地區東北部等地氣溫較常年同期偏高1至2度，還將出現更高溫。

中央氣象台昨天繼續發布高溫黃色預警，預計京津冀和江南華南等地持續高溫，局部地區氣溫或高達攝氏40至41.6度。

國家氣候中心昨透過微信公眾號發文，截至6月30日，中國平均高溫，即日最高氣溫大於和等於攝氏35度的日數為4.1天，比常年同期偏多1.9天，為1961年以來歷史同期最多。

據發布，今年以來，中國共發生四次區域性高溫過程，分別是5月28日至6月5日，6月6至12日，6月14至17日和6月21至30日。共有301個國家氣象站日最高氣溫達到極端事件標準，雲南巧家和元謀、北京湯河口、河北廊坊等110站日最高氣溫達到或突破歷史極值。

其中，5月28日至6月5日，中國出現今年首次區域性高溫，比常年偏早16天。

近10年來，每年6月華北地區都出現高溫過程，但連續多次高溫反覆出現，較為罕見。

連日的高溫天氣，讓許多民眾哀號，「快下雨吧」、「最討厭又悶又熱又濕的天氣」、「廣東的雨感覺就沒停過」、「太熱了，雨快來！但是南方下雨還是更蒸籠一樣」、「廣西一直下雨，這裡一直高溫，記憶裡好像都沒經歷過40°在家」。

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