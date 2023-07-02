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成劣跡藝人遭央視封殺？蔡徐坤道歉：兩情相悅 沒強制墮胎

記者賴錦宏／即時報導
中國人氣歌手蔡徐坤。（取材自微博）
中國人氣歌手蔡徐坤。（取材自微博）

央視新聞、北京衛視及愛奇藝官博等，近日接連清空中國當紅明星蔡徐坤相關內容。「央視頻下架蔡徐坤所有視頻」話題2日衝上新浪微博熱搜榜榜首。蔡徐坤日前涉及一夜情後逼女方墮胎而鬧上警局的醜聞。

蔡徐坤3日親上火線道歉，在微博發文澄清，他和C女士的交往均屬雙方自願，不存在「女方為未成年」的情況，也不存在所謂的「強制墮胎」，不涉及違法行為，「再次向一直支持信任我的歌迷們道歉，向一直關注我發展與成長的媒體朋友們道歉」。

綜合證券時報和界面新聞報導，在央視頻App和央視頻微博搜索蔡徐坤，均無相關結果。在央視網輸入蔡徐坤，也顯示：抱歉，沒有找到「蔡徐坤」的相關視頻結果。

北京廣告協會明星代言規範委官微7月1日晚發布《關於對中國男歌手蔡某某輿情發酵的風險提示》稱，蔡某某事件逐漸發酵，該事件有進一步炒作及擴大趨勢，請相關品牌方、演藝經紀公司、MCN經紀機構做好風險把控。

此外，中國國家企業信用信息公示系統顯示，北京蔡徐坤影視文化工作室被列入經營異常名錄。信息顯示，6月28日，北京市通州區市場監督管理局因「通過登記的住所或者經營場所無法聯繫」，將北京蔡徐坤影視文化工作室列入經營異常名錄。

中國綜藝節目《奔跑吧》官方微博6月30日發文稱：「因編排調整，原定今天（本週五）20:20播出的《奔跑吧》將延期播出，感謝各位觀眾的支持。」根據節目預告，原定播出的嘉賓有蔡徐坤。

24歲的中國當紅偶像蔡徐坤6月26日傳出負面新聞，網上爆出他兩年前和女子一夜情之後要求女方墮胎，還因蔡母僱用私家偵探跟蹤該女而鬧上警局。

蔡徐坤道歉全文：

大家好，我是蔡徐坤。近日網絡上出現關於我的諸多話題，很抱歉因此佔用了大家的時間與關注。兩年前我處於單身狀態，與C女士有過交往，雙方之間的私事已經在2021年妥善解決，彼此沒有進一步的糾葛。

需要在此向大家和媒體澄清的是，我和C女士的交往均屬雙方自願，既不存在“女方為未成年”的情況，也不存在所謂的“強制墮胎”，不涉及違法行為。懇請相關自媒體不傳謠、不信謠。

這個教訓對我來說是慘痛的，這兩年的時間裡，我也在自責和懊悔中。再次向一直支持信任我的歌迷們道歉，向一直關注我發展與成長的媒體朋友們道歉。今後，我會嚴格約束自己的言行，接受大眾和社會監督。也請大家尊重和保護當事人特別是C女士的個人隱私。

蔡徐坤微博發文。（取材自微博）
蔡徐坤微博發文。（取材自微博）

北京 微博 墮胎

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