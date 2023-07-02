浙江菜攤慶祝女兒高考705分 打8.8折竟遭網暴：應免費

高考成績放榜後，浙江一間涼菜攤老闆夫妻為慶祝女兒考了705分的高分，祭出三天小菜8.8折優惠。（取材自人民日報）

浙江高考 成績日前放榜，金華市區一處涼菜攤老闆因為女兒考出705分的高分，有望錄取北京 清華大學，在攤子上掛出公告稱推出三天8.8折優惠慶祝。本來是喜事一樁，但消息傳到網路上後卻逐漸變調，有部分網民質疑老闆在「炫耀」，並稱8.8折沒誠意「應該免費」。幾天後，該涼菜攤疑似因不堪「網暴」壓力歇業。

橙柿互動報導，在浙江金華市區曙光菜場經營涼菜攤的吳姓老闆，上個月在攤位上貼出手寫公告：「為慶祝女兒考上理想的大學，凡購買小菜者8.8折，僅限三天，6月28日結束。」附近的鄰里與攤商都為此感到高興，不但在菜場裡廣播，還在經營戶交流群裡發消息祝賀。

同一個商圈的店家在群裡為涼菜攤一家人慶祝。（取材自人民日報）

但「浙江金華女 生考上清華，父母涼菜攤連打三天8.8折」的消息在網路上廣為流傳後，開始出現負面的聲音，有人質疑8.8折沒有很低、三天活動也沒多久，「清華有什麼好炫耀的」、「應該免費吃才對，8.8折又沒優惠多少，沒誠意」、「清北嗎？有骨氣不如國防七子」。

報導說，雖然也有許多網民為涼菜攤老闆叫屈，但該涼菜攤卻傳出已經歇業的消息。與老闆熟識的菜場財務毛女士說，他們一家人本來很低調，就是想跟老鄰居、老顧客們分享一下，沒想到現在搞得大家都知道了，壓力很大，網上也有一些「陰陽怪氣」的聲音。

高考成績放榜後，浙江一間涼菜攤老闆夫妻為慶祝女兒考了705分的高分，祭出三天小菜8.8折優惠。（取材自人民日報）

與老闆女兒關係密切的一名老師則表示，他們突然受到全網關注，不知道如何應對，也怕給孩子帶來負面影響，還拒絕了很多媒體採訪。該老師稱，老闆一家出遠門了，可能是想避開干擾，跟網上鋪天蓋地的聲音肯定有關。

來源：Chinese Express News