阿里新掌門人蔡崇信 為何被稱為「馬雲背後的男人」？

蔡崇信是阿里巴巴創辦者之一，擔任集團10多年的CFO，更是馬雲以外的唯一永久合夥人，但過去鮮少出現在公眾視野。(取材自微博)

中國電商龍頭、阿里巴巴控股集團將於今年9月換帥，由台灣出生、集團現任執行副主席蔡崇信接任董事會主席。蔡崇信是阿里巴巴創辦者之一，擔任集團10多年的CFO（首席財務長），長期以來與馬雲 並肩作戰，更是馬雲以外阿里巴巴唯一的永久合夥人。

關於蔡崇信的江湖傳說很多，中國媒體喜歡稱他是「馬雲背後的男人」。據稱，馬雲曾說過，他能取得今天的成就，要感謝四個人—孫正義、楊致遠、金庸、蔡崇信。若非得從中選一個最感謝的人，那就是蔡崇信。不少中國媒體甚至形容，如果沒有蔡崇信，或許就不會有今天的阿里巴巴。

59歲的蔡崇信現任阿里集團執行副主席、阿里巴巴集團資本管理委員會成員、菜鳥集團董事長。蔡崇信1964年出生在台灣，現為加拿大籍華人，擁有耶魯大學 經濟學及東亞研究學士學位，與耶魯大學法學博士學位。其父親蔡中曾、祖父蔡六乘，是台灣三大律師樓之一的「常在法律事務所」創辦人，蔡崇信也繼承衣缽，具美國紐約州執業律師資格，加入阿里前，曾在華爾街擔任稅務律師，也做過私募股權投資 業務。

蔡崇信被許多媒體形容為「馬雲背後的男人」。(路透)

蔡崇信生性低調，此前他最受矚目的時刻莫過於他分別在2018年、2019年總計斥資35億美元鉅資，買下NBA球隊布魯克林籃網，成為NBA史上第一位台灣老闆。當時他更重金網羅杜蘭特、厄文、哈登，組成三巨頭豪華陣容。

其實，蔡崇信從學生時代就是位運動迷，並曾效力於大學的曲棍球隊，養成團隊合作精神與謙虛處事態度。據陸媒報導，蔡崇信曾說自己的前半生給了阿里巴巴，「那麼後半生就要投入進自己熱愛的體育事業中去」。除了收購籃網隊，蔡崇信的體育帝國版圖還涵蓋職業女籃、曲棍球、美足與足球隊伍。

據《富比世》最新發布2023年億萬富豪排行榜，蔡崇信以76億美元身家，名列全球第290名。那麼，蔡崇信與阿里巴巴的緣分始於何處呢？

話說從頭，蔡崇信與阿里巴巴的不解之緣，起於1999年他向馬雲的毛遂自薦。蔡崇信2020年向史丹佛大學學生演講時回憶道，當時，他在北歐一間投資機構擔任副總裁，受朋友之託，去到中國參觀才剛成立、尚未登記註冊的阿里巴巴，當時馬雲位於杭州的湖畔公寓，正是團隊的辦公室。

阿里巴巴控股集團將於今年9月換帥，將由在台灣出生、集團現任執行副主席蔡崇信出任董事會主席。(路透)

一進門，蔡崇信就看見門口放著15雙「散發著味道」的鞋子，借用廁所時，發現裡面擺著15支牙刷。這群人在這工作，累了就打地鋪席地而睡。這個景象深深刻在蔡崇信心裡，也是打從那刻起，他愛上了這間「還不真的是公司」的公司。

蔡崇信表示，「團隊當時散發出的風氣，讓我感覺到好似真的企業精神」，這並激發了他想創業的熱情。

蔡崇信不久後便二訪杭州，並主動向馬雲提出，「你要成立公司，要融資，我懂財務及法律，可以加入公司幫你做。」但馬雲卻告訴蔡崇信，負擔不起他那麼高的薪水，要他再想一想。蔡崇信堅定地說：「我已經想好了，我就是想加入創業型的公司，跟一批人一起共事。」

但蔡崇信毅然決定加入這家初創企業，也不單是憑著一股熱血。當時，蔡崇信在創投公司Investor AB工作，雖能給予企業投資建議，卻沒有最終決定權，也無法看清一家公司究竟是如何運作，而他渴望了解每個商業決定是如何做成的？公司的人事要如何管理？

蔡崇信選擇加入阿里巴巴，另一個重要原因還在於馬雲這個人。作為公司創始人，馬雲談的都是夢想與願景，而不是商業模式或如何盈利。此外，馬雲選擇將很大一部分股權平分給18人的創業團隊——而這些人多是馬雲大學教職的學生，這個舉動讓蔡崇信更加確信馬雲是可以一起打拚的夥伴。

最後，蔡崇信自剖他從原本年薪70萬美元，換到月薪人民幣500元的阿里巴巴工作，這個看似衝動的決定，其實他是經過「下行風險小、收行收益大」的評估的。蔡崇信說，若阿里巴巴不行了，擁有耶魯大學法學院學位的他仍有回頭路，可以再回美國去幹稅務律師或投資的工作。

馬雲曾在公開演講上分享，當時他給蔡崇信兩個禮拜的考察期，並提醒他：「我們就這樣的條件」。但最後蔡崇信仍決定加入阿里巴巴，並經他之手完成公司註冊，阿里巴巴就此正式創立。

蔡崇信加入後，從阿里巴巴創立初期就開始擔任集團CFO（首席財務長）。法律與投資出身的蔡崇信彌補了初創團隊的不足，他更調動了自己的資源、人脈與經驗幫助阿里起步，並越做越強。

在蔡崇信斡旋下，阿里巴巴爭取到的第一筆融資，是來自美國投行巨頭高盛的500萬美元，協助阿里走過初創時期的各種挑戰。數周後，為人所知的「馬雲用6分鍾說服日本軟銀創辦人孫正義」的故事就發生了。這背後不僅有蔡崇信的牽線搭橋，他更罕見地給予馬雲「拒絕資金」的建議。

蔡崇信認為，孫正義原先想占股50%的比例過高，「公司將來命運就被掌握」，創辦人更可能受到掣肘。最終，這筆交易以2,000萬美元、占股30%達成協議。因為有了這筆錢，阿里得以度過2000年3月後的全球網路泡沫危機。

而後，包含阿里收購雅虎中國、在香港掛牌上市與退市、創下美國史上最大IPO等等，蔡崇信都扮演關鍵角色，直至2013年才卸下CFO職務，並從2014年起擔任阿里巴巴集團董事會執行副主席，主導戰略投資工作至今。

近期，阿里巴巴集團宣布，因「1+6+N」組織變革基本成型，現任董事會主席兼CEO張勇將於9月卸任，董事會主席將由蔡崇信出任。

中新社旗下財經新媒體《中新經緯》分析，由於阿里未來主要業務以支撐協調各業務集團發展，扶持業務上市與融資計畫，以及成為創新業務孵化的大本營為主，選擇蔡崇信作為董事會主席接任者，正是看重他的戰投經驗與全球化背景，且蔡崇信擅長資本運作，對於推動阿里各業務上市能起到關鍵作用。

阿里官方曾表示，「蔡崇信的全球化經驗和對宏觀環境的洞察，對於阿里巴巴進一步推進國際化是有力的支撐」，阿里未來應會持續加速全球化的步伐。當然，選擇蔡崇信還有最重要的一點原因是：「他很懂阿里」。

與馬雲同歲的蔡崇信，從阿里巴巴仍在雛形時期便加入團隊。兩人雖背景個性專長都不同，卻正好互補，且能一起吃苦，成就如今的阿里巴巴帝國。

馬雲曾多次在公開場合表示，「蔡崇信是我見過最棒的CFO」。阿里巴巴能否走出當前困局再創新高峰，就看這個人稱「阿里巴巴第二號人物」的男人——蔡崇信。