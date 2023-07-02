60歲潘功勝任人行黨委書記 料接行長 曾在哈佛、劍橋研究

中共中央組織部宣布現任人行副行長潘功勝出任人行黨委書記。（中通社）

中共 中央組織部1日下午宣布潘功勝任中國人民銀行黨委書記，並免去郭樹清的黨委書記以及易綱的黨委副書記職務。有分析人士預計，成為黨委書記後，潘功勝還有望接替易綱擔任人行行長。如果是這樣，人行將恢復黨委書記、行長由同一人擔任。

潘功勝是現任的人行副行長、國家外匯管理局局長。在人民銀行新任黨委書記人選官宣之前，很長一段時間裡，潘功勝都並非坊間猜測的熱門人選。他的出任雖於市場猜測而言有些意外，但從工作履歷看卻是情理之中。

現年60歲的潘功勝為安徽人，中國人民大學經濟學博士，並曾於劍橋大學完成博士後研究、在哈佛大學從事研究。

潘功勝在中國金融業歷練已久，他出身工商銀行，曾任深圳市分行副行長、總行董事會辦公室主任、戰略管理與投資關係部總經理。2008年轉任農業銀行副行長，2012年6月調任人行副行長，2015年成為國家外匯管理局局長。他擔任人行副行長已超過10年的時間，金融管理經驗相當豐富。

回顧潘功勝的職業生涯，他與中國金融體制改革一路相伴，既是親歷者也是見證者。不論是工行、農行的股改上市，還是人民幣匯率 形成機制的市場化改革、存款保險制度推出、中國債市對外開放、跨境資本流動管理改革、房地產金融調控、互聯網金融監管探索等，潘功勝都深度參與其中。

尤其2006年10月27日工行成功IPO，曾在當時被稱為「世紀招股」。工行「A+H」首次公開發行的總規模為556.5億股，募集資金總額達到人民幣1732.3億元，當時是全球有史以來融資規模最大的首次公開發行。

這項人事案消息也讓外界「有些意外」，因為潘功勝在中共20大上未成為中央委員或候補委員。且在此之前，華爾街日報曾報導，中信集團董事長朱鶴新是接替人行行長呼聲最高的人選。但知情人士透露，領導人最終傾向任命有國際背景的潘功勝，希望他和他國央行總裁合作起來更輕鬆容易。

報導還指出，中國當前已走到經濟成長放緩、債務飆升、人口老化的關鍵時刻，任命經驗豐富的潘功勝，凸顯北京 當局立場謹慎，當前的焦點放在穩定經濟上。

此次人事調動目前只涉及黨職，並沒有宣布政府職務的變動。不過，中共有些前例是會在宣布黨職變動之後幾天，再宣布政府職位的調動。這次變動後，易綱仍為人行行長，但免去了黨委副書記的黨職。這是否意味易綱的人行行長將會由潘功勝或其他人取代，有待進一步觀察。