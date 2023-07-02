浙小縣城「人均咖啡館」超高、隨處西餐廳 「宛如小歐洲」

青田街邊的咖啡館。(取材自財聯社）

暑期旅遊季到了，媒體報導，浙江小縣城青田正在走紅，這裡被群山環抱，地理上與世隔絕，卻有「小歐洲」之稱。據悉，當地55萬戶籍人口，但走出38.1萬華僑；在青田，400多家咖啡 館星羅密布，「人均咖啡館」密度之高，吸引大批年輕人前往「打卡」。

財聯社報導，青田的話題性不止於此，這裡還是全中國人均存款第一縣、外匯第一縣。據指出，有4萬青田人常年生活在義烏，並與分布在全球146個國家和地區的青田華僑，構建起一張可以觸達世界任意角落的商業網絡。

一批又一批青田華僑，從旅居多年的海外，帶回異域風情的生活方式。咖啡、紅酒、西班牙火腿（當地人叫作「哈蒙」）、西餐廳以及仿歐式建築，在青田俯仰皆是，讓這裡有了「小歐洲」之稱。

人口區區50萬的青田，大街小巷遍布400多家大大小小咖啡館，堪稱奇觀。「中國人均一年喝掉9杯咖啡，青田人是90杯，是全國水平的10倍。」青田縣文廣旅體局副局長周高華介紹。

周高華表示，正是這「洋腔洋調」的風情，成就了青田獨有的文化IP，並在年輕族群中持續發酵。「今年一季度，青田在浙江省90個縣(市、區)中，全域旅遊人次增速排在第一。」 就像去淄博吃燒烤，到青田喝咖啡、吃西餐、假裝在歐洲，然後「打卡」、「種草」、分享到社交媒體，成為「突擊兵式」旅遊愛好者樂此不疲的標準動作。

青田縣委常委、副縣長劉驊說，在「網紅」表象之下，實則是這座「僑鄉」的深厚歷史積澱和商業觸角蔓延。38.1萬從青田走出去的華僑，分布在全球146個國家和地區，在全球從事貿易活動的青田僑商超過10萬人。

據估算，青田華僑在海外開設的大小超市、批發零售店達3萬多個，年貿易總額在300億美元到500億美元之間。青田華僑在海外，已經建起一張巨大的商業網絡。

青田縣僑聯主席葉娟介紹，青田布局全球，助推「中國製造」出海之餘，問海借力，引導華僑要素回流，是青田另一著重發力點。