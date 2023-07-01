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山東大學聘公寓管理員 2個都是碩士 其中1個海歸

中國新聞組／北京1日電
山東大學。（取材自山東大學官網）
山東大學。（取材自山東大學官網）

山東大學學生公寓管理服務中心，近日發布了非事業編制管理崗位公開招聘擬聘用人員公示。公示顯示，公寓管理員崗位擬錄用兩人，其中，一人為哈爾濱工業大學碩士研究生，專業為建築學；另一人則為阿德萊德大學葡萄酒商務接待碩士。網友聞訊紛表驚訝，「太卷了」、「學歷貶值」。

九派新聞報導，此前招聘公告指明，該崗位為管理崗，崗位職責為學生公寓思政教育、文祕、行政工作。要求具有碩士研究生及以上學歷學位，年齡不超過30歲，有相關管理崗位工作經歷人員年齡可放寬至35歲。

同時要求具備較強的工作統籌及組織協調能力，有很好的文字功底和公文寫作水平（文學、新聞專業畢業生優先考慮），熟練掌握常用辦公軟件，具備較強數據處理能力。

對此，有網友表示，「唉，卷得太厲害了」、「就很離譜啊」、「專業廢了」、「以後保安、保潔起點本科，該領域主管985院校的本科或本科以上學歷」、「充分內卷，帶著不知何用的滿腹經綸與600度近視眼鏡與宿管大爺成為工友」、「宿管阿姨都要名校碩士了嗎」？「學到碩士都學的啥？幹的活小學生都能幹」，也有網友認為，「可以先進去，再慢慢發展」、「任何崗位都需要優秀人才」、「行行出狀元」。

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