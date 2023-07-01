歐美簽證難求 滬黃牛：4千1個號 旅行社索性關閉業務

位於上海的VFS全球簽證中心大排長龍。（取材自微博）

暑期來臨，上海市民出境遊熱情高漲。VFS全球簽證 申請中心近日每天一早就大排長龍，歐美熱門國簽證一號難求，有黃牛喊價4000元（人民幣，下同，約551.4美元）一個號，還表示高價也大有人要。據了解，目前，美國的B1/B2旅遊簽證預約等待時間長達4個多月，德國 和義大利 也要等上3個月。

上觀新聞報導，日前一早，位於上海四川中路的VFS全球簽證申請中心，雖還未開門，前來等候辦理簽證的人群，卻已經綿延到了街角。市民紛紛表示：「我是3月預約的，當時幾乎就只剩這個時間了。」「4月就預約的，非常難約，蹲在網站上去搶的。」

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其中不少市民是早早預約辦理德國的簽證。德國申根簽證官方預約網站顯示，德國上海簽證申請中心顯示最早可預約時間，已經是近三個月後的9月20日。

而其他申根熱門國家的簽證，預約情況也並不樂觀。義大利的上海簽證申請中心已經沒有可預約時段，另一暑期熱門旅遊目的地，美國的B1/B2旅遊簽證預約等待時間更是長達4個多月。

至於提供簽證服務的旅遊平台和旅行社，德國旅遊簽證「最早出發日期」是12月20日，也沒有提供任何加急服務的旅行社。義大利旅遊簽證在上海送簽的最早出發日期在12月8日，且辦理時間長達109個工作日。

線下更有不少旅行社索性關閉了歐美熱門國家的簽證申請業務。攜程簽證平台預計，今年暑期出入境簽證辦理量將有望超越2019年同期。

由於歐美熱門國家簽證一號難求，要想趕上暑期出行，目前出境遊以短線出行為主，日本、韓國、泰國、新加坡都是熱門暑期辦簽城市。

攜程公關總監汪怡明表示，目前迎來暑假季高峰，長短線的出境需求訂單量比2019年增長了近一倍左右。想要去申根國家旅行的，也可選擇一些不太熱門的申根國家進行「曲線」申請，但「曲線」申請存在一定風險，如果發簽證國不是你的第一入境地，或者是行程主要在其他的熱門國家，就存在拒簽的可能，或者拿到簽證也有可能被拒入境。