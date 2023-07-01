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蛋塔1個原價137美元 網酸：金子做的?

中國新聞組／上海1日電
上海裕蓮茶樓有些奇葩設定：現場不能買，想吃到蛋塔，必須每天凌晨12點線上蹲點搶購下單。（取材自新民晚報）
上海裕蓮茶樓有些奇葩設定：現場不能買，想吃到蛋塔，必須每天凌晨12點線上蹲點搶購下單。（取材自新民晚報）

上海新晉網紅店「裕蓮茶樓」的焦糖蛋塔，一只原價999元（人民幣，下同，約137.7美元），據說有民眾凌晨蹲點秒殺，引發熱議。有人跟風表示想嘗嘗，但更多人表示不解，「莫非是金子做的」，認為是店家饑餓行銷。

新民晚報報導，最近裕蓮茶樓蛋塔還有一些奇葩設定：「只有半夜不睡覺的人才配擁有的蛋塔」、「現場不能買，必須網上預約」，原因是，想吃到這只蛋塔，必須每天凌晨12點線上蹲點搶購下單，一人最多能搶六個蛋塔，還必須要在第二天的指定時間去門店提貨。

吃個蛋塔也值得熬夜？可能正是有了這些噱頭，它反而火出圈了！之前有網友表示：蛋塔過於「搶手」，通常0點過後幾分鐘就顯示已經售罄； 還有網友表示，線上搶不到的，線下卻能通過黃牛加價購買。據說黃牛手上的蛋塔是25元一只，足足翻了一倍多。

還有網友發現下單時，界面顯示每只蛋塔限時特價12元，原價竟然標了999元。有網友解釋，加進購物車是999，但結算時會恢復正常價一個12元。超過6只會按原價999結算，竟然就有「怨種」小紅書姐妹就以原價下單成功了6個蛋塔5994元。

上海裕蓮茶樓有些奇葩設定：現場不能買，想吃到蛋塔，必須每天凌晨12點線上蹲點搶購...
上海裕蓮茶樓有些奇葩設定：現場不能買，想吃到蛋塔，必須每天凌晨12點線上蹲點搶購下單。（取材自新民晚報）

記者詢問店鋪店員「蛋塔的原價為什麼是999元」時，對方表示，價格其實沒關係的，顧客點進去付款時會跳到12元，如果多付了，可以致電店鋪退款。

一只蛋塔原價999元？很快這事就引起了上海相關部門的注意。店家向市場監管局反饋稱，該蛋塔是網紅款甜品比較搶手，每天凌晨上架，實際上從來沒有以999元的價格售賣過。由於線上小程序後台設計的原因，將價格定成999元，引起了消費者的誤解。

市場監管局對此表示，店家在小程序設計上存在漏洞，目前已經要求其在小程序上下架該產品，並進行整改。

目前，裕蓮茶樓已取消線上預約制度。商家稱因線上有惡意刷單現象，因此從6月28日起，所有門店蛋塔轉為線下售賣。

對於裕蓮茶樓的焦糖蛋塔，吃過的網友也是褒貶不一。有人認為，排隊或零點搶購完全不值得，還有網友表示，味道配不上這麼難搶。

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