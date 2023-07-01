深圳山姆店推168元超大泡麵桶搶購一空 黃牛喊價到500元

山姆店內人山人海。(取材自時代周報)

深圳最大的山姆旗艦店近日開業，推出168元（人民幣，下同，約23.17美元）限定款超大泡麵桶，因設計新穎且限量，造成排隊搶購熱潮，不但停車位要等一小時以上，泡麵桶也不到半天就售罄，不少代購翻倍炒賣，黃牛喊價到500元（約68.96美元）。不少網友批評山姆店飢餓營銷，根本是幫黃牛炒作。

來源：YouTube

據時代周報報導，山姆店的Unicare郵差包、五糧液九龍壇黃、合味道泡麵桶等，都是熱度超高的限購新品。其中，合味道泡麵桶1人限購2桶，已經賣完。在閒魚平台，這款泡麵桶被黃牛炒至300至500元（約41.37美元-68.96美元）仍供不應求。這款在社交平台上刷屏的暴紅泡麵桶，為老牌會員店山姆帶來線下流量。

目前山姆店在中國25個城市已經開設了45家門店，數百個雲倉，每年計畫開出約6家新店。中國連鎖經營協會發布的「2022年中國連鎖百強榜單」中，山姆店背後的沃爾瑪 排名，已從2020年的第7位躍至2022年的第2位。

據報導，沃爾瑪公布的2024財年第一季度業績顯示，沃爾瑪中國淨銷售額為53億美元（約人民幣372.49億元），同比增長28.3%。其中，山姆會員店、電商 成為拉動沃爾瑪在中國業務增長的主要動力。

其它付費會員店，同樣正在加速擴張。山姆的老對手、美國知名連鎖會員制倉儲品牌開市客（Costco，另譯好市多 ），正加速布局中國市場，今年在上海、寧波連開兩家店，深圳龍華店也將於年內開業，目前在中國已有15家店。

以山姆為代表的線下零售店正面臨著多重挑戰。店家增加商品種類和服務項目，以吸引更多的消費者的同時，還努力在差異化付出更大精力。比如近年來，加註自有品牌的盒馬，「卷」進下沉市場的大潤發會員店，以及專注於數字化轉型的麥德龍均在暗自發力。

報導指出，業內人士認為，山姆未來或將研發更多與泡麵桶相似的爆款產品，成為引流的抓手。將線上社交平台的流量引導至線下，以實體店限量款為吸引力，吸引會員到店消費，以此結合線上導流與線下購買。目前，山姆正在加速搶奪線下流量，打響規模戰。新一輪零售巨頭的會員店貼身肉搏，並非是簡單的市場競爭，而是一場更加複雜、多元化的商業博弈。