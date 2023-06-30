紙質版浪漫 95後、00後瘋「結婚登報」費用最低百元

四川的王女士曬出在6月21日夏至當天的結婚登報啟事。（取材自小紅書）

在民國時期曾風行一時的「結婚登報」近日又流行起來，不少人曬出自己在報紙上刊登的結婚啟事，收穫了不少網友的祝福。這種復古又具儀式感的結婚形式，如今只需網上下單並經內容審核通過即可，刊登費用在百多元（人民幣，下同）到上萬元不等，成為許多95後、00後新人的選擇，他們說，登報不僅能長久保存，而且還有滿滿「紙質版的浪漫」。

上游新聞報導，00後女生小林曬出與伴侶領證消息，還曬出了在海峽都市報公告欄刊登的結婚啟事。她表示，「為紀念這個特殊日子，決定登報，以示親友。紙質版的浪漫誰懂呀」。

四川的王女士曬出與丈夫在夏至這天登報的結婚啟事，並發文稱：「如何讓自己的領證脫穎而出，登報結婚……」她還表示，自己的領證對象是初戀十年的男友，夏至這天登報結婚，寓意與北半球一起日久天長。

王女士選擇刊登在四川科技報，結婚啟事除寫明夫妻倆正式結婚的日期，末尾還有八個字，「敬告親友，亦作留念」。王女士表示，丈夫是自己的高中同學，丈夫知道登報事宜，覺得登報是好消息最快廣而告之的辦法，很復古很有儀式感。

在社交平台，不少人曬出登報的結婚啟事，甚至還有人刊登在國外報刊。他們中，既有90後，也有00後。

網上有人支招，可以用支付寶 自助登報，搜索「結婚登報」，頁面會跳出多個自主登報的小程序，有的還有「真情告白」選項。

多家報社工作人員均表示，可以刊登結婚啟事，可自主選擇版面大小，費用從百多元到上萬元不等，內容都需經過審核。而且，一般不會出現在頭版。 綜合來看，多數報刊都是按照字數收費，視報紙影響力、類型不同，具體收費也不一樣。南京有報紙45字收154元，800元也有；有的半版費用在3萬元左右。