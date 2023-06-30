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高薪老總45歲失業 求職碰壁只能當快遞員引共鳴

中國新聞組／北京30日電
一名男子在河南省鄭州街道旁查看招聘信息。（路透）
一名男子在河南省鄭州街道旁查看招聘信息。（路透）

網上近日出現一篇描寫年薪80萬元（人民幣，下同）的民企總經理，在45歲失業後求職處處碰壁，只好擔任時薪僅18元的一對一快遞員，引起強烈共鳴並成為話題。顯示中國不僅年輕人失業率飆高，中壯年失業問題也浮上檯面。

中央社報導，文章指出，45歲的魏鵬（化名），10年前擔任一家家居用品企業的區域總經理，年薪高達80萬元，有房有車，旗下有100多名部屬。今年失業後，他卻一直找不到正職工作，應徵肯德基、必勝客、宜家、星巴克等連鎖店的兼職工作，全數失敗。面試他的店長直言，「小伙子小姑娘學生最好」。

持續應徵的他，不是石沉大海就是被拒絕。他才逐漸明白，自己因為步入45歲這個被中國企業普遍內化的「就業紅線」，才遭到年齡歧視。

魏鵬倒數第2份工作，是在自家附近的花店兼職工作，時薪只有12.5元，卻有不少婆婆媽媽搶著應徵。之後，魏鵬轉而擔任「一對一專送」的「閃送」快遞員，時薪18元，一整天賺了145元，一直做到現在。

文章獲得不少共鳴，網友紛紛以「45歲能做什麼」為開頭，直陳中年失業群體的數量日趨龐大，問題不但不下於相對被熱炒的青年人失業，且中年失業對社會、國家的衝擊，將明顯大於青年人失業。

另據自由亞洲電台報導，金融學者賀江兵解讀，「失業是表面現象，現在出的問題不在於中產階級，也不在於失業，而在於企業出問題。企業是經濟活動的基礎，最關鍵也最核心」。

賀江兵分析，扶不起的國企、央企占據不少壟斷事業仍虧損，解決不了就業問題；在民企方面，房地產民企一一爆雷，開發少了，水泥、鋼材需求跟著下滑，導致房地產上下游產業都積弱不振。

另一方面，數字經濟平台阿里、京東、騰訊等互聯網民營企業和教培業，也被橫掃了一遍，重創甚深；而外資企業受到地緣政治影響，擔心像在俄羅斯外企的下場，也紛紛出逃。追根究底是企業出了問題，才導致就業問題。

就業 房地產 星巴克

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