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黃河灌溉農田要收水費 網酸：五千來年首次

中國新聞組／北京30日電
農民利用黃河水灌溉被收費問題引發熱議。（路透資料照片）
農民利用黃河水灌溉被收費問題引發熱議。（路透資料照片）

最近「黃河用水灌溉農田要收費」以及「五千年來第一次農民用黃河水要收費」的評論和視頻引發網民熱議，山東一村民表示，幾年前村委會就開始向每戶村民收取幾元錢的「取水費」，沒想到現在增加至每人一百元。

自由亞洲電台報導，一段有關「五千年來第一次農民用黃河水要收費」的評論在新浪微博流傳，相關話題一度衝上熱搜，「根據媒體報導，某地村委會出台了一些規定，要求從黃河支流取水澆地農民，每年繳納100多元」；網易一條評論文章寫道，因為不合理，很多人沒有交費，但一到年底要買城鄉合作醫療保險時百姓就犯難了，當局要求先給黃河水錢，才能購買醫保

一村民說，「得走流程按規章辦事，黃河水錢在前，醫保在後，我們也沒辦法。」誇張的是，交了黃河水錢，下一年交的更多，且逐年遞增。山東鄆城縣黃集鄉被網友曝光，黃河放一次水讓農民澆地，每人交水費一百多元，比數年前翻倍。

山東臨沂村民盧秀梅說，黃河是上天賜予中國人的生存命脈，作為管理者，政府有義務治理黃河服務百姓，「現在政府他們的財政出問題了，就想盡一些辦法搜刮民脂民膏。」

醫保 醫療保險 微博

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