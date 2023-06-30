中國天眼新突破「看見」引力波 有助人類揭開宇宙奧祕

中國研究團隊利用「中國天眼」FAST，探測到納赫茲引力波存在的關鍵性證據。圖為位於中國貴州黔南布依族苗族自治州深山裡的500米口徑球面射電望遠鏡。（新華社）

「中國天眼」（FAST）又有新突破！中國脈衝星測時系列研究團隊利用中國天眼FAST觀測數據，發現納赫茲引力波存在的關鍵證據，將有助於人類揭開宇宙奧祕。專家解讀，這項研究不僅對星系演化和超大質量黑洞研究的廣泛領域具有深遠的影響，而且為引力波天體物理學打開了一個全新的窗口。

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綜合媒體報導，納赫茲引力波是一種頻率極低的引力波，其頻率僅為10的負9次方赫茲。由於納赫茲引力波頻率極低，且周期長達數年，其波長有效數光年，因此針對它的探測十分具有挑戰性。據悉，利用大型射電望遠鏡對一批自轉極其規律的毫秒脈衝星進行長期測試觀測，是納赫茲引力波目前已知的唯一探測手段。

中國科學院國家天文台台長常進表示，探測納赫茲引力波能幫助於天文學家理解宇宙結構的起源，還有究宇宙的超大質量天體，如黑洞、超大質量的黑洞的增長、演化及合併等過程，還有宇宙早期的結構等。以上皆為天體物理的重大科學問題。

論文通訊作者、中科院國家天文台研究員李柯伽說明，本次研究利用FAST這種大型射電伸縮裝置，「我們對57顆毫秒脈衝星開展了長期系統性監測，同時將這些毫秒脈衝星組成了銀河系尺度大小的引力波探測器，以搜尋納赫茲引力波。」前後逾3年5個月之後，研究團隊深入分析FAST收集的數據，脈衝星測時陣列（CPTA）研究團隊找到了納赫茲引力波存在的關鍵證據。

北京 大學講席教授、美國藝術與科學院院士何子山認為，這項研究不僅對星系演化和超大質量黑洞研究的廣泛領域具有深遠的影響，而且為引力波天體物理學打開了一個全新的窗口。

中國科學院院士蔡榮根表示，「這次中國CTPA團隊利用遠勝國際同行靈敏度的中國天眼FAST測量57顆毫秒脈衝星3年5個月的數據，測量到了引力波信號，這個結果與超大質量的雙黑洞系統的理論預期一致。特別重要的是，團隊發現在4.6個標準偏差範圍內信號中四極矩關聯的存在性。」蔡榮根說，中國科學院國家天文台將充分發揮FAST脈衝星測時精度國際領先優勢，加快納赫茲引力波探測科研攻關，打開人類利用納赫茲引力波探測宇宙的新窗口。

相關研究已於中國天文學術期刊《天文與天體物理研究》發表。