浙1家3口去世遺百萬房產 冒出10多人爭產 結果出來了

律師黃峰在宣讀徵收安置補償款分配協議後，得到10多位當事人的一致同意，由逝者養女92歲的趙衝娟完成簽約。（取材自橙柿互動）

浙江省紹興市諸暨市為開發新產業平台建設對開發區內國有土地上房屋實施徵收，其中浦陽新村王家堰自然村村民戴而海名下房屋被列入徵收，但戴而海一家三口已亡故，也查不到繼承人信息，經官方公開尋找相關權利人，一下子冒出十多人爭產。經官方逐一核查，確認戴家92歲的養女是這棟價產百萬房屋遺產的繼承人。

橙柿互動報導， 今年5月10日，為實施開發區智能視覺「萬畝千億」平台建設等需要，諸暨市人民政府發布關於對開發區範圍內國有土地上房屋實施徵收的決定，其中就包括浦陽新村王家堰自然村。按照決定，王家堰自然村被徵收人在2023年6月30日前完成簽約及2023年7月15日前完成搬遷的給予簽約搬遷獎勵。

「徵遷過程中發現戴而海家房子還在，但一家三口都離世了，我們徵收工作組又查詢不到他們繼承人的信息，就只能對外發布了公示。」浦陽新村王家堰村徵收工作一組一位工作人員說，戴而海在70年代就去世，此後他的兒子戴華根因病離世，到1991年趙杏花也去世。

按照這次徵收補償的標準，戴而海一家留下這間中華人 民共和國成立前的老房子，大概可以補償100多萬元人民幣。於是，6月16日，當地官方在諸暨日報上公開登報尋找戴而海一家的遺產繼承人。公告刊出後，一下子冒出十多人爭百萬房產，引來關注。

因為戴而海一家亡故年份長遠，當時知情人不是年紀大就是已經過世，給考證工作帶來很大的難度，經逐一打聽，以及十多天努力對十多名申報人提供的相關證明完成甄別工作後，終於就戴而海名下房屋的徵收補償分配形成初步協議，戴而海這家人留下的百萬遺產有了歸屬。

6月27日下午，分配涉及的五方代表聚集一堂進行討論，律師黃峰在宣讀徵收安置補償款分配協議後，得到了十多位當事人的一致同意，隨後，逝者養女92歲的趙衝娟在兒子的陪同下完成簽約，為歷時十多天的遺產繼承案畫上句號。

「這是我們花費精力最多的一戶徵收戶。」黃峰說，從收集證據、核對事實，到最終調解，不但環節多，而且涉及的人員也多，每一個對象都要據理力爭。「這分配方案大家都認可，心裡感到很舒服，我們也會按照協議上履行。」戴而海家族代表在協議上按完手印後，還向趙家家族代表發出邀請，希望大家以後多走動。