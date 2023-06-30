胡韭菜還是胡鐮刀？胡錫進炒股第3天「帳戶綠了」這樣做

環球時報前總編輯胡錫進。（本報資料照片）

中國官媒環球時報前總編輯胡錫進日前宣布展開「炒股」生涯，6月29日他發文稱，炒股第三天，「整個倉綠了，從盈利200多元變成倒虧300幾十元」，他又給帳戶轉入了10萬元繼續炒，「不太相信自己會最後虧得穿著一條褲衩出來」。而胡錫進「炒股」也引來網友圍觀，討論最熱烈的是他究竟是「胡韭菜」還是「胡鐮刀」。

自由亞洲電台報導，胡錫進6月27日在個人微博 宣布花10萬元第一次買股票 ，總共買了2支股、兩支基金，第一天兩賺兩賠，迎來開門紅，盈利104.7元。

胡錫進稱自己退休投入股市的理由是「除了想對中國經濟增加一份切身感知，也是覺得股市都跌這麼多了，國家更多振興經濟的措施都說已經在路上了，所以我有此時進入大概率不會賠的『初生牛犢不怕虎』。」他還說，「可不想賠個底掉，呲牙咧嘴地感受做『韭菜』的痛」。

胡錫進在微博曬出的「炒股第三天成績」。（取材自微博）

老胡炒股日記第二天盈利達到了226.43元，但第三天整個倉都「綠了」，上午倒虧300幾十元。「小蜜月」結束，胡錫進選擇加碼達到20萬的倉位。他在微博小結買股心得：「我暫時還不太相信，我在此時進入股市，會最後虧得穿著一條褲衩出來，我期待贏。」

網民們也熱議著胡錫進炒股話題，在微博，「老胡炒股」相關話題一度吸引超過9300萬人次閱讀。有人留言，「誰把胡韭菜搞綠了？」，「嚇得我趕快清空了我的所有股票和基金」；還有人預言胡錫進「是想帶頭在股票市場燒一把火，把這個市場燒旺，看官眾人拾柴火焰高。」也有不少網民分享自己的「韭菜」經歷，稱自己在A股被套牢，輸得很慘。

關於胡錫進炒股，財經博主麥傑遜發文提醒，胡錫進進入股市不一定是當「韭菜」，因為以他的影響力，完全可以是莊家，也就是「鐮刀」，「所以，胡錫進如今大張旗鼓的出來告訴大眾他要炒股了，這本來就是一件很值得警惕的事。」金融學者司令以「雷聲大、雨點小」看胡錫進炒股，稱網民們議論多，但只是在炒作影響力，實際投資 的資金並不多，也沒有幾個人真的跟著胡錫進股市。

司令推測胡錫進這波操作背後的動機：「能帶動更多人入股市，再多產生幾棵韭菜，對於中國的股市或中國宏觀調控這一波慘淡的經濟表現也是一件好事，也增加了一些積極的成分」。