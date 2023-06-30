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青藏鐵路7．1起開始進入動車時代 時速可達160公里

記者黃國樑／即時報導
青藏鐵路7月1日起進入動車時代，圖為6月23日試運行時，在西寧火車站準備出發的復興號動車組。（取材自西海都市報）
青藏鐵路7月1日起進入動車時代，圖為6月23日試運行時，在西寧火車站準備出發的復興號動車組。（取材自西海都市報）

根據人民網報導，人民網從中國鐵路青藏集團召開的新聞發布會上了解，7月1日起，時速160公里的復興號動車組，將開始在青藏鐵路西寧至格爾木段（簡稱西格段）投入運營，青藏鐵路正式進入動車時代。

人民網報導，青藏鐵路西格段東起西寧站，向西途經湟源、海晏、烏蘭、德令哈至格爾木站，全線運營里程829公里。2022年7月開工建設的西格段提質工程，通過青藏線西格段線路、路基、橋樑、接觸網等基礎設施進行提檔整治，對全線動車停靠車站的雨棚、站台及客運設施進行補強和升級改造，對配套的防護柵欄、排水溝及防風沙設備進行補強，同時擴建德令哈站房，新建海晏站房，為青藏鐵路西格段開行時速160公里的動車組列車奠定了堅實基礎。

青藏鐵路西格段開行動車初期，計劃開行西寧至格爾木、西寧至德令哈「C」字頭動車各1對，提供商務座、一等座、二等座席位供旅客選擇。西寧至格爾木方向動車運行5小時30分，中途停靠德令哈站；格爾木至西寧方向動車運行5小時42分，中途停靠德令哈、湟源站。西寧至德令哈方向動車運行3小時42分，中途停靠湟源站；德令哈至西寧方向動車運行3小時29分。

這次上線運營的CR200J復興號動車組，是針對西寧至格爾木鐵路沿線高海拔、低溫等環境設計的動力集中動車組，具有防紫外線、防風沙等性能，能夠滿足3500公尺海拔等級的運行需求。

報導說，青藏鐵路西格段開行動車的同時，蘭新高鐵也同步高標運營。7月1日，蘭新高鐵開通運營後西寧至北京西、上海虹橋首開「G」字頭動車組列車，兩地最快旅行時間分別為10小時31分、12小時58分可達，較現有最快旅行時間分別壓縮8個多小時和13個多小時，西寧站到其他直轄市和省會城市的通達率達到83.9%。

青藏鐵路西格段復興號動車車票已於6月28日開售，蘭新高鐵的車票於6月29日開售。

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