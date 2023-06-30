微信想在校園收手續費慘被踢鐵板 道歉收場「維持零費率」

微信支付原計畫7月1日起在中國大學校園裡收取0.6%的交易手續費，不料踢到鐵板。（路透）

近期中國多所高校發布公告，宣布7月1日起開始暫停使用微信 支付，理由是微信支付將在校園內收取0.6%的手續費。而在多所高校抵制後，微信支付發表聲明致歉，強調是「傳導不暢」，仍會維持對「校園非營利公益類」的零費率優惠政策。

近日，由於手續費問題，包含西北大學、周口師範學院、鄭州 輕工業大學、鄭州航空工業管理學院、南京理工大學、江蘇師範大學、西南科技大學、洛陽理工學院、河南師範大學、杭州師範大學、山西師範大學、山西工程科技職業大學等多所高校紛紛發布公告，表示為了維護師生權益，將從7月1日起暫停使用微信支付。

其中，西北大學發布的公告稱，「因騰訊公司微信支付將於7月1日起對校園場景用戶進行精細化管理，除收學費外，其它收費均會受到限制並收取0.6%的手續費。為維護師生利益，從6月30日起對校內一卡通用戶暫停提供微信掃碼支付服務，一卡通校園卡、交通銀行App、雲閃付、支付寶等管道正常使用，望各位師生周知」。

微信支付原先是向所有商戶收取0.6%手續費，但對校園內部實施優惠政策，直到此次調整引起風波。而在爭議廣受關注後，據中新經緯報導，微信支付方面回應稱，自2015年起，微信支付開始進入校園，對於校園內非盈利性支付場景（學雜費、生活服務等）長期給予零費率的優惠政策，持續投入銀行通道費等成本。「針對上述場景會持續保持零費率的優惠政策」。

微信支付方面還表示，近期啟動了針對校園行業「費率精細化管理」的商戶溝通，經過前期的意見收集與回饋，擬僅針對電商 、酒旅等小部分盈利性場景以低於市場平均水準的優惠費率繼續提供服務。

騰訊微信團隊也在29日下午發表聲明致歉。聲明提到，由於對高校生活服務場景支付費率個別調整事項「傳導不暢」，造成大家的誤解及困擾，在此向廣大學校及師生致歉。

聲明強調，隨著校園場景及商戶數量的持續上升，大量涉及電商、酒旅等盈利場景佔用了零費率的補貼資源，導致成本不斷高漲，為此承擔的銀行通道成本超過人民幣10億元。並指出，此次調整的本意是為了對費率實施更加精細化的優惠措施，「但很顯然過於簡單粗暴引起誤解，我們深表歉意，即刻修正」。

聲明還表示，此次調整，僅針對電商、酒旅等小部分盈利性場景實施以低於市場平均水平的優惠費率政策，校園非盈利場景則繼續保持零費率。