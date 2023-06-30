我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史丹福和MIT聯合聲明 呼籲最高院別阻止平權招生

GPA超4.0又列富比世 華生申請哈佛落榜「恐因種族」

微信想在校園收手續費慘被踢鐵板 道歉收場「維持零費率」

記者廖士鋒／北京30日電
微信支付原計畫7月1日起在中國大學校園裡收取0.6%的交易手續費，不料踢到鐵板。（路透）
微信支付原計畫7月1日起在中國大學校園裡收取0.6%的交易手續費，不料踢到鐵板。（路透）

近期中國多所高校發布公告，宣布7月1日起開始暫停使用微信支付，理由是微信支付將在校園內收取0.6%的手續費。而在多所高校抵制後，微信支付發表聲明致歉，強調是「傳導不暢」，仍會維持對「校園非營利公益類」的零費率優惠政策。

近日，由於手續費問題，包含西北大學、周口師範學院、鄭州輕工業大學、鄭州航空工業管理學院、南京理工大學、江蘇師範大學、西南科技大學、洛陽理工學院、河南師範大學、杭州師範大學、山西師範大學、山西工程科技職業大學等多所高校紛紛發布公告，表示為了維護師生權益，將從7月1日起暫停使用微信支付。

其中，西北大學發布的公告稱，「因騰訊公司微信支付將於7月1日起對校園場景用戶進行精細化管理，除收學費外，其它收費均會受到限制並收取0.6%的手續費。為維護師生利益，從6月30日起對校內一卡通用戶暫停提供微信掃碼支付服務，一卡通校園卡、交通銀行App、雲閃付、支付寶等管道正常使用，望各位師生周知」。

微信支付原先是向所有商戶收取0.6%手續費，但對校園內部實施優惠政策，直到此次調整引起風波。而在爭議廣受關注後，據中新經緯報導，微信支付方面回應稱，自2015年起，微信支付開始進入校園，對於校園內非盈利性支付場景（學雜費、生活服務等）長期給予零費率的優惠政策，持續投入銀行通道費等成本。「針對上述場景會持續保持零費率的優惠政策」。

微信支付方面還表示，近期啟動了針對校園行業「費率精細化管理」的商戶溝通，經過前期的意見收集與回饋，擬僅針對電商、酒旅等小部分盈利性場景以低於市場平均水準的優惠費率繼續提供服務。

騰訊微信團隊也在29日下午發表聲明致歉。聲明提到，由於對高校生活服務場景支付費率個別調整事項「傳導不暢」，造成大家的誤解及困擾，在此向廣大學校及師生致歉。

聲明強調，隨著校園場景及商戶數量的持續上升，大量涉及電商、酒旅等盈利場景佔用了零費率的補貼資源，導致成本不斷高漲，為此承擔的銀行通道成本超過人民幣10億元。並指出，此次調整的本意是為了對費率實施更加精細化的優惠措施，「但很顯然過於簡單粗暴引起誤解，我們深表歉意，即刻修正」。

聲明還表示，此次調整，僅針對電商、酒旅等小部分盈利性場景實施以低於市場平均水平的優惠費率政策，校園非盈利場景則繼續保持零費率。

微信 電商 鄭州

上一則

紙質版浪漫 95後、00後瘋「結婚登報」費用最低百元

下一則

紐時：中國社會陷「35歲魔咒」 不婚、無孩、無業

延伸閱讀

全球智慧物流峰會 蔡崇信：菜鳥建構全球物流網

全球智慧物流峰會 蔡崇信：菜鳥建構全球物流網
沒有中國帳戶也能行動支付 微信將支援綁定境外信用卡

沒有中國帳戶也能行動支付 微信將支援綁定境外信用卡
如何快速分辨台灣人和中國人？她曝社群大頭貼「1舉動」

如何快速分辨台灣人和中國人？她曝社群大頭貼「1舉動」
中國618電商促銷 中小品牌商家以價換量 反映民眾消費力還沒恢復

中國618電商促銷 中小品牌商家以價換量 反映民眾消費力還沒恢復

熱門新聞

(取自微博)

「陪睡換冠軍」沒兌現？江蘇健美選手脫鞋砸裁判：臭流氓

2023-06-22 13:30
國泰航空飛機。（路透）

國泰飛洛杉磯客機香港機場中止起飛 乘客緊急疏散11傷

2023-06-23 21:34
老太太在飛機要求強行換座，甚至口出惡言。（視頻截圖）

搭機換座被拒 大媽狂罵年輕女…江西航空處理態度挨轟

2023-06-28 13:14
俄羅斯瓦格納傭兵集團兵變一天落幕，中國官方迄今未回應事件。圖為俄烏邊境「頓河畔羅斯托夫」市內俄國南部軍區總部附近街上，當天可見瓦格納戰士及軍車。（路透）

瓦格納兵變 分析：習近平若考慮攻台會再思考

2023-06-25 18:01
中國當歸價格近期大幅上漲，原因之一是有資金在炒作。（取自《上觀新聞》）

中國這種中藥材價格一個月大漲逾70% 經銷商瘋狂搶貨

2023-06-26 16:42
Gap Day，只求在忙碌生活中放空一天，現在蔚為風潮。(Pexels)

不敢躺平 中國年輕人興起自嘲的Gap Day

2023-06-23 17:32

超人氣

更多 >
是拉差辣椒醬嚴重缺貨 網路賣家開出每瓶70元售價

是拉差辣椒醬嚴重缺貨 網路賣家開出每瓶70元售價
你住這兒嗎？汽車保險最貴是這3州 還有這幾州擬飆漲

你住這兒嗎？汽車保險最貴是這3州 還有這幾州擬飆漲
華郵：多州禁止大學平權招生 對白人、亞裔學生有利

華郵：多州禁止大學平權招生 對白人、亞裔學生有利
哈佛和北卡大招生考慮種族因素 最高院裁定違憲

哈佛和北卡大招生考慮種族因素 最高院裁定違憲
東岸6000航班延誤、1860航班取消 國慶長假還會更糟

東岸6000航班延誤、1860航班取消 國慶長假還會更糟