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上海最強學區房幻滅 2年跌幅超30% 「2021年買的都套牢了」

記者賴錦宏／上海30日電
上海學區房是當地房地產的領先指標，但是近2年來學區房已不再上漲。圖為明珠小學附近房產仲介商掛牌出售訊息。（取材自每日經濟網）
上海學區房是當地房地產的領先指標，但是近2年來學區房已不再上漲。圖為明珠小學附近房產仲介商掛牌出售訊息。（取材自每日經濟網）

不少上海市民通過購買學區房來解決送小孩上好學校問題。上海浦東新區兩所名校進才中學和明珠小學，是很多上海家長的首選。周邊社區房價也曾一度高歌猛進，最高逼近15萬元人民幣/平方米，如今已下跌30%。

據每日經濟新聞，平台數據顯示，對口明珠小學的老舊社區朱家灘小區單價在2021年初已飆升至13萬952元/平方米，「秒殺」隔壁豪宅，而單周價格漲幅更高達39.4%，是隔壁豪宅漲幅的10倍。

時隔兩年，朱家灘小區從最高峰接近15萬元的掛牌單價一路回落，今年一季度成交均價已經在10萬元/平方米上下徘徊。同時，上海各區名校附近的社區房價均呈現此現象。

明珠小學對面「我愛我家」中介張凡表示，學區房「最強陣地」還是在市場下行中失守，部分溢價過高的學區房，「價格已經回到了5年前」。現在掛牌的學區房價格還能談。

另一中介稱，學區房已陷入買賣低谷期，純粹想投資的話，不建議入手。2021年買入學區房的，現在都賣不出去。

上海中原地產市場分析師盧文曦則表示，此前學區概念炒作太厲害，最熱時期學區溢價甚至占房價的20%左右。從趨勢上看，溢價比例會縮水到10%左右。

盧文曦分析，近兩年學區政策有所調整，上海市民對學區房熱情也降溫了，後續學區溢價還會進一步收窄。現在的學區房有自住屬性的更加抗跌，而小面積純掛戶口的學區房風險更大。

學區 房價 投資

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