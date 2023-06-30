中國5.16%女性不生育 10年增3倍 學歷愈高愈「不敢生」

中國女性終身不育率激增，十年增三倍。 （Getty Images)

儘管政府不斷催生，中國女性生育率不僅沒有提升，反而還下降。一項研究顯示，2020年中國49歲女性終身不育比率為5.16%，較10年前增加3倍，且終身不育的女性人口規模仍繼續擴大，愈催生，女性愈不生，網民並稱女性「不是不想生，而是不敢生」。

中國青年報報導，國家衛健委旗下中國人口與發展研究中心依據2010年和2020年全國人口普查 微觀抽樣數據，通過計算無活產子女比例估算中國女性終身不育水平。研究發現，2020年，49歲女性終身不育率為5.16%，低於美國（11%）和歐盟國家（19%）平均水平。較2010年同年齡女性無子女率（1.29%）增加3倍。

而2010至2020年，各年齡女性的無活產子女比例，10年間平均提升約1倍；其中，20到30歲女性的年齡別無活產子女比例上升最為迅猛，10年間提高了10個百分點以上。研究指出，「較低年齡段女性無活產子女比例的上升反映了婚育推遲的現象，較高年齡段女性無活產子女比例的上升則更多是女性生育水平下降以及終身不育現象增多的結果。」

研究還發現，受教育 程度越高的女性，終身不育率越高。2020年，教育程度為小學和初中的49歲女性終身不育率均接近5%，高中和大專及以上49歲女性終身不育率分別為6.46%和7.98%。不同受教育程度女性終身不育率差距也在加大，2010年大專及以上女性無活產子女比例平均比小學和初中程度女性高3.6個百分點，2020年已擴大到近5個百分點。

不同地區之間女性終身不育率的差距也值得關注。2020年，城市、鎮和鄉村49歲女性的終身不育率分別為6.29%、5.50%和3.72%。比2010年城市女性終身不育率提升4.68個百分點，鄉村女性提升3.43個百分點。北京、上海、東北三省終身不育率最高。

研究指出，中國女性的終身不育水平低於日本、南韓、新加坡 等東亞發達國家，但終身不育水平上升的變動軌跡與這些國家相似。隨著城鎮化加速推進、婚育推遲程度持續深化以及受教育程度不斷提升，未來中國終身不育女性人口規模還將繼續擴大，佔比也會繼續升高。建議完善相關家庭政策和社會政策，給年輕人創造更全面的生育友好環境。

這項研究迅速衝上熱搜並引發中國網民熱議。不少網民諷刺「政府愈催生，女性愈不生」，並指女性「不是不想生，而是不敢生」，主要原因還在貧富差距大、幸福感下降，最重要的是在低迷的經濟環境下，「養不起怎麼生？」。