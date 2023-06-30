中國首位視障播音碩士 她靠盲打鍵盤完成6萬字論文

雙眼失明的董麗娜，成為中國首位視障播音碩士畢業生。（取材自中國青年報）

中國傳媒大學日前舉辦畢業典禮，播音主持藝術學專業2023屆碩士畢業生董麗娜被人攙扶著走上台發言，台下學生紛紛起立鼓掌。據校方介紹，董麗娜是中國首位視障播音碩士畢業生，她靠著每天坐在電腦前10多個小時，終於完成6萬字的畢業論文。

中國青年報引述中國教育 報報導，被診斷出患有先天弱視的董麗娜，在10歲那年徹底失明。董麗娜說，「曾經我也抱怨過命運的不公平，但我現在不這麼認為，命運無論如何也不能把我逼上絕路。」

即便雙眼全盲，董麗娜仍堅持完成學業，靠著電腦聽讀軟件和鍵盤盲打，她說自己「聽」完1000多萬字的文獻，再將相關內容盲打出來，「每天都要坐在電腦前10多個小時，終於完成6萬字的畢業論文。」堅韌性格和不屈精神，贏得了網友們敬佩。

據報導，董麗娜2007年時以97.8分的成績，拿下一級甲等的普通話等級證書。在同伴的鼓勵下，她參加一場全國性的朗誦比賽，作為唯一的盲人選手，靠著優秀的專業素養和豐富的情感表達獲得比賽二等獎。2015年初，董麗娜被其中一位評委引薦，走進中央人民廣播電台的直播間擔任嘉賓主持。

董麗娜說，「終於全世界都聽到了我的聲音，我的父母也從廣播裡知道我換了工作，在北京 追求著理想的生活。」

董麗娜還成為中央人民廣播電台文藝之聲品味書香節目「麗娜品讀時間」的主持人，她表示，「讀書曾帶給我的快樂，我也想通過聲音傳遞給更多的人」，希望能將文字化作聲音傳入千家萬戶。