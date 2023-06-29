我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔吸菸率高 紐約市府宣導戒菸

關繼威成美國影藝學院會員 華裔還有他

中國暑假限玩令到 未成年人只能在周五六日打1小時遊戲

記者謝守真／即時報導
暑假到來，騰訊等中國遊戲廠商發出「限玩令」通知，7月初起至8月底，未成年人只能在每周五、六、日打遊戲。（中新社）
暑假到來，騰訊等中國遊戲廠商發出「限玩令」通知，7月初起至8月底，未成年人只能在每周五、六、日打遊戲。（中新社）

暑假到，中國遊戲廠商的「限玩令」也到！騰訊等中國遊戲廠商29日共同發出「關於暑期未成年人遊戲限玩的通知」，其通知結合相關要求與實際放假安排。暑假期間，即7月1日至8月31日，未成年用戶只能在每周五、六、日20點至21點之間登錄打遊戲。

每日新聞消息指出，騰訊遊戲發布「限玩令」通知，是為了提醒眾未成年玩家合理安排時間，適度遊戲。騰訊「通知」寫明，暑假整整兩個月未成年人只能玩26個小時遊戲。除了騰訊之外，包括網易、米哈游在內的遊戲廠商都發出了「暑期限玩令」，提供未成年玩家清楚的時間安排，並呼籲玩家要合理安排遊戲時間。

據悉，中國自2021年頒布「史上最嚴防沉迷新規」後，未成年人的遊戲時間，還有充值消費均得到了「明顯控制」。中國音數協遊戲工委、中國遊戲產業研究院和伽馬數據聯合發布的「2022 中國遊戲產業未成年人保護進展報告」顯示，在中國有超70%的未成年玩家，每周遊戲時數介於3小時以內，且未成年遊戲用戶族群整體消費水準現正處於低位。還有超過86%的家長對新規定的執行效果表示滿意。

值得注意的是，儘管大部分未成年玩家已養成「良好」的遊戲習慣，但依然有少部分會想辦法繞過系統監管。針對冒用帳號問題，騰訊將加碼採用人臉識別驗證進行攔截，運用人工智慧AI）機器學習等技術方法判定疑似未成年帳號，拒絕或未通過驗證的用戶將被納入「防沉迷監管」，把可能冒用的帳號抓出來。

對於「限玩令」，有中國民眾認為，「管得住孩子的只有家長不是制度」，「越束縛，越叛逆」。還有人表示，上有政策，下有對策，「想起當年玩『暗黑破壞神』還用的我媽的身分證」，「刷臉登入沒用的，現在未成年人聰明得很」。

為進一步規定未成年人可以玩遊戲的時間，騰訊遊戲在29日發布「2023暑期限玩日曆...
為進一步規定未成年人可以玩遊戲的時間，騰訊遊戲在29日發布「2023暑期限玩日曆」。（取材自澎湃新聞）

人臉識別 人工智慧 AI

上一則

美方想重開高層軍事對話？中國外交官提條件：先解除制裁

下一則

高鐵高級動臥 1站8分鐘420元…比6元二等座貴700倍

延伸閱讀

歐美簽證火 預約排到半年後「拿到手 基本上就是去過元旦了」

歐美簽證火 預約排到半年後「拿到手 基本上就是去過元旦了」
達福地區夏季教師研習會 7月8日展開

達福地區夏季教師研習會 7月8日展開
暑假出國好難…中國民眾申請歐美簽證預約「一號難求」

暑假出國好難…中國民眾申請歐美簽證預約「一號難求」
沒有中國帳戶也能行動支付 微信將支援綁定境外信用卡

沒有中國帳戶也能行動支付 微信將支援綁定境外信用卡

熱門新聞

(取自微博)

「陪睡換冠軍」沒兌現？江蘇健美選手脫鞋砸裁判：臭流氓

2023-06-22 13:30
國泰航空飛機。（路透）

國泰飛洛杉磯客機香港機場中止起飛 乘客緊急疏散11傷

2023-06-23 21:34
老太太在飛機要求強行換座，甚至口出惡言。（視頻截圖）

搭機換座被拒 大媽狂罵年輕女…江西航空處理態度挨轟

2023-06-28 13:14
俄羅斯瓦格納傭兵集團兵變一天落幕，中國官方迄今未回應事件。圖為俄烏邊境「頓河畔羅斯托夫」市內俄國南部軍區總部附近街上，當天可見瓦格納戰士及軍車。（路透）

瓦格納兵變 分析：習近平若考慮攻台會再思考

2023-06-25 18:01
中國當歸價格近期大幅上漲，原因之一是有資金在炒作。（取自《上觀新聞》）

中國這種中藥材價格一個月大漲逾70% 經銷商瘋狂搶貨

2023-06-26 16:42
Gap Day，只求在忙碌生活中放空一天，現在蔚為風潮。(Pexels)

不敢躺平 中國年輕人興起自嘲的Gap Day

2023-06-23 17:32

超人氣

更多 >
護心、控血糖 這個你不熟悉的蔬菜好處多

護心、控血糖 這個你不熟悉的蔬菜好處多
搭機換座被拒 大媽狂罵年輕女…江西航空處理態度挨轟

搭機換座被拒 大媽狂罵年輕女…江西航空處理態度挨轟
50歲以後 這是每年應做的最重要檢查

50歲以後 這是每年應做的最重要檢查
蕭敬騰求婚鴿子蛋鑽戒大有來頭 13.33克拉 市價322萬

蕭敬騰求婚鴿子蛋鑽戒大有來頭 13.33克拉 市價322萬
瑪丹娜驚傳失去知覺 緊急送加護病房插管

瑪丹娜驚傳失去知覺 緊急送加護病房插管