中國暑假限玩令到 未成年人只能在周五六日打1小時遊戲

暑假到來，騰訊等中國遊戲廠商發出「限玩令」通知，7月初起至8月底，未成年人只能在每周五、六、日打遊戲。（中新社）

暑假到，中國遊戲廠商的「限玩令」也到！騰訊等中國遊戲廠商29日共同發出「關於暑期未成年人遊戲限玩的通知」，其通知結合相關要求與實際放假安排。暑假期間，即7月1日至8月31日，未成年用戶只能在每周五、六、日20點至21點之間登錄打遊戲。

每日新聞消息指出，騰訊遊戲發布「限玩令」通知，是為了提醒眾未成年玩家合理安排時間，適度遊戲。騰訊「通知」寫明，暑假整整兩個月未成年人只能玩26個小時遊戲。除了騰訊之外，包括網易、米哈游在內的遊戲廠商都發出了「暑期限玩令」，提供未成年玩家清楚的時間安排，並呼籲玩家要合理安排遊戲時間。

據悉，中國自2021年頒布「史上最嚴防沉迷新規」後，未成年人的遊戲時間，還有充值消費均得到了「明顯控制」。中國音數協遊戲工委、中國遊戲產業研究院和伽馬數據聯合發布的「2022 中國遊戲產業未成年人保護進展報告」顯示，在中國有超70%的未成年玩家，每周遊戲時數介於3小時以內，且未成年遊戲用戶族群整體消費水準現正處於低位。還有超過86%的家長對新規定的執行效果表示滿意。

值得注意的是，儘管大部分未成年玩家已養成「良好」的遊戲習慣，但依然有少部分會想辦法繞過系統監管。針對冒用帳號問題，騰訊將加碼採用人臉識別 驗證進行攔截，運用人工智慧 （AI ）機器學習等技術方法判定疑似未成年帳號，拒絕或未通過驗證的用戶將被納入「防沉迷監管」，把可能冒用的帳號抓出來。