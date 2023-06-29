實驗成功 衛星雷射通訊將進入白菜價

500毫米口徑激光通信地面系統。（取材自央視）

中國科學院空天信息創新研究院利用自主研製成功的500毫米口徑激光（雷射）通信地面系統，與長光衛星公司所屬一顆「吉林一號」衛星，近日順利展開「星地雷射通訊」實驗。通信速率達每秒10G比特，所獲取的衛星載荷數據質量良好，可以滿足高標準業務化應用需求。對此有網友表示，這代表衛星通訊將進入「白菜價」的時代。

綜合媒體報導，中科院空天院院長吳一戎指出，中科院空天院充分利用現有微波地面站，積極規畫國家衛星雷射通訊地面站網，「雷射+微波」組合運行模式有望徹底解決中國星地通訊樽頸問題。

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此外，雷射地面系統的使用，還可以使衛星「輕裝上陣」，以遠小於微波通信載荷的體積、重量和功耗實現超高速率的通信，星地通信的安全性也將大幅增強。

據了解，當前全球星地通信主要採用微波技術，但微波頻段資源有限，難以滿足星地海量數據傳輸需求。與微波相比，激光頻譜資源極其豐富，通信速度相較於現有的微波通信速率高出十倍到近千倍。