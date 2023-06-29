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實驗成功 衛星雷射通訊將進入白菜價

中國新聞組／北京29日電
500毫米口徑激光通信地面系統。（取材自央視）
500毫米口徑激光通信地面系統。（取材自央視）

中國科學院空天信息創新研究院利用自主研製成功的500毫米口徑激光（雷射）通信地面系統，與長光衛星公司所屬一顆「吉林一號」衛星，近日順利展開「星地雷射通訊」實驗。通信速率達每秒10G比特，所獲取的衛星載荷數據質量良好，可以滿足高標準業務化應用需求。對此有網友表示，這代表衛星通訊將進入「白菜價」的時代。

綜合媒體報導，中科院空天院院長吳一戎指出，中科院空天院充分利用現有微波地面站，積極規畫國家衛星雷射通訊地面站網，「雷射+微波」組合運行模式有望徹底解決中國星地通訊樽頸問題。

來源：YouTube

此外，雷射地面系統的使用，還可以使衛星「輕裝上陣」，以遠小於微波通信載荷的體積、重量和功耗實現超高速率的通信，星地通信的安全性也將大幅增強。

據了解，當前全球星地通信主要採用微波技術，但微波頻段資源有限，難以滿足星地海量數據傳輸需求。與微波相比，激光頻譜資源極其豐富，通信速度相較於現有的微波通信速率高出十倍到近千倍。

科研技術團隊先後突破大氣信道預測及任務規畫調度、雷射信號的快速捕獲建鏈和自適應光學校正、複雜大氣條件下的無誤碼傳輸等一系列關鍵技術，在本次星地雷射通信實驗中按照業務化應用標準，成功完成了星地協同任務規畫，激光信號雙向捕獲、穩定建鏈、自適應光學校正等一系列實驗流程，實現在非穩態信道下的星地雷射高速、高可靠通信。

500毫米口徑激光通信地面系統。（取材自央視）
500毫米口徑激光通信地面系統。（取材自央視）
星地激光高速通信模擬圖。（取材自央視）
星地激光高速通信模擬圖。（取材自央視）

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