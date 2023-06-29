跳江救人外賣哥 多女拍視頻喊嫁 相親節目也邀請

杭州市上城區文明辦安排理髮師讓彭清林躺在病床上理髮。(取材自新黃河)

在浙江杭州錢江三橋跳江救人的外賣小哥彭清林近日又上熱搜，原因是多位女生拍視頻說要嫁給他，幾個女生甚至帶禮物跑到杭州，全程直播想進病房把他接回家。他的父母也多次催婚，還有人邀他上相親節目。彭清林說，他暫不考慮結婚成家，因為出院後的職業規畫更重要；女網友聊天可以，但不能來直播帶貨；至於擇偶標準，最重要是三觀要合，否則再好看也不喜歡。

新黃河報導，因為媒體的廣泛報導，今年31歲尚未結婚的彭清林個人、家庭情況都已被外界所了解。一星期前，短視頻平台上開始出現一些公開向彭清林示愛、聲稱要嫁給他的視頻，有幾位女生更是買了禮物從外地趕往杭州，稱要看望，甚至接回彭清林。

女網友託人帶進來的鮮花、水果、禮物。(取材自新黃河)

一位網名「星辰」的女生拍了視頻大喊：「彭清林，我要嫁給你。」她稱：「我就是那位喊要嫁給彭清林的女生，因為他勇敢有擔當，有不顧生死的精神，值得去愛、去託付。」她在視頻中透露，將要去杭州看望彭清林，並曬出了去高鐵站的畫面。

彭清林稱，網絡上多位女生喊著要嫁給他的事他都知道，「天天有人艾特我，還有人給我發微信 ，說讓我看一下這個女的過來了。」網友如果私信給他，想到醫院來看望他、和他聊聊天，只要相關部門允許，他本人是願意的。但網友不能以來看望他的名義，一路開著直播地來。

彭清林說：「談戀愛也可以。但是有一個前提，要能夠合得來。跟長相沒關係，要能夠聊得來，不要帶著目的來，更不能想著要利用我來直播帶貨。」

彭清林父親彭輝義稱，他現在最焦急的就是這個小兒子結婚成家的事了，可他從小就叛逆，不聽父母的。彭清林的媽媽譚秋梅說：「他心裡有一套自己的擇偶標準，希望他早日找到合意女孩，這樣我們也徹底放心了！」

彭清林說，「我爸的思想就是早點結婚傳宗接代，但是我的思想不是這樣子的。」

彭清林說，如果要結婚，首先就得要保證自己的後代是要對社會有用的。「結婚、生小孩、養小孩，不是我父母親所理解的那種簡單的傳宗接代，而是一份沉甸甸的教育 培養責任。」

彭清林透露，電視台相親欄目也十分關心他的個人問題。前幾天，一家電視台相親欄目給他打電話，邀請他上節目，他拒絕了。

彭清林說，他現在還不想考慮結婚成家的事，而是在考慮出院以後自己的職業規畫。他認為自己目前還沒有結婚成家的實力和經濟基礎。等以後他認為條件成熟了，不用父母來催，他自己主動會去結婚成家。

談到擇偶標準問題，他說，這要看眼緣，看對方的個性，最重要的是雙方的三觀要相符合。「對方長得再好看，如果三觀合不來，那我也不會喜歡。」