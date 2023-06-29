我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

關繼威成美國影藝學院會員 華裔還有他

南加神祕豪華古宅一周成交 要價680萬

「不帶氣瓶下潛30層樓」她成中國自由潛水女子百米第一人

中國新聞組／北京29日電
徐童彤在水下自由「飛翔」。（取材自紫牛新聞）
徐童彤在水下自由「飛翔」。（取材自紫牛新聞）

近日在菲律賓舉行的2023年自由潛水亞洲杯深度賽中，中國女選手徐童彤完成了CWT（恒重單蹼）下潛100米的成績，不僅獲得CWT單項金牌，更創造中國自由潛水的歷史。徐童彤表示，沒想到自己首次挑戰100米一下子就成功，「這是三年前我給自己定的目標，很高興讓世界看到了我們中國自由潛水運動員的努力」。

揚子晚報紫牛新聞報導，在菲律賓舉行的2023年自由潛水亞洲杯深度賽，是該運動的頂尖賽事。徐童彤在比賽第一天就完成了CWT（恒重單蹼）下潛100米的好成績，同時也打破原本89米的女子中國紀錄，成績名列亞洲第二。至此，徐童彤成為中國第一位進入百米比賽深度的女子運動員。

隨後的比賽中，徐童彤分別以CNF（恒重無蹼）63米，CWTB（恒重雙蹼）87米的成績，刷新了中國紀錄。

深海100米是什麽概念？普通人潛入泳池底幾米，耳朵就會疼。深海100米的水壓是氣壓的11倍。如果是人造的深水池，需要從30層樓的樓頂潛入1樓，再潛回到樓頂。在這期間不能呼吸，僅憑借水面上那一口吸氣，所以有人形容為「自由潛水就是兩次呼吸之間的旅程」。

徐童彤表示，這是她首次挑戰100米，沒想到一下就成功了，從下潛到上浮，整個過程用時2分55秒，「之前練習時最多的是下潛到98米，按照訓練節奏，加兩米是可以的，我很有信心」。

據報導，徐童彤是安徽人，今年35歲。徐童彤表示，與自由潛水結緣，源於2012年的一次網上「衝浪」，「當時無意間在網上看到法國自由潛水大神的視頻，我看到這個人在海裡飛翔，畫面非常唯美。我找了很多地方，才找到一位教練學習」。

隨著自由潛水在中國的發展愈來愈好，一起玩自由潛的朋友看到她身上的天賦和潛力，建議她試試競技。於是，她試著提升一下自己的下潛米數，在專業教練的指導下進行深度訓練，原定目標40米，最終卻奇蹟般地創造了個人最好成績50米，從此「入坑」競技自由潛。

報導指出，徐童彤從2018年1月1日開始正式訓練，半年後第一次參加比賽，就以86米的好成績破了女子恒重單蹼（CWT）中國紀錄。2019年，她又刷新女子恒重單蹼（CWT）及恒重無蹼（CNF）項目的中國紀錄。2018年至2019年，連續兩年蟬聯亞洲杯CWT項目冠軍。

徐童彤說，練習自由潛水必須要學會將氣體吸進嘴裡，鎖住喉嚨，不咽下空氣。「嘴裡的空氣至關重要，要用它來平衡耳壓，如果耳壓不平衡，耳膜就會被擠破」。

如何在競技自由潛水中提高成績？徐童彤的回答是「反覆練」。每天結束訓練之後，她都會把當天的訓練效果寫在訓練日誌裡，讓它數據化，「我每天投入大量的時間進行訓練，別人可能一天只訓練一兩個小時，但我一整天都在訓練，我的天賦是付出一定時間後的結果」。

徐童彤完成CWT（恒重單蹼）下潛100米的好成績。（取材自紫牛新聞）
徐童彤完成CWT（恒重單蹼）下潛100米的好成績。（取材自紫牛新聞）

運動員 聯亞

上一則

白色絮狀異物+腥臭味 長沙旅館沐浴乳疑被灌精液

下一則

3000元護膚品空瓶可賣300元…中國化妝品市場藏著這門生意

延伸閱讀

東加王國規模6.4地震 震源深度40公里

東加王國規模6.4地震 震源深度40公里
水壓驚人…深海泰坦號 有如艾菲爾鐵塔壓在身

水壓驚人…深海泰坦號 有如艾菲爾鐵塔壓在身
9歲美式足球運動員 獲6位數代言合約

9歲美式足球運動員 獲6位數代言合約
「泰坦號」可能卡海底多深？約41座自由女神像疊起來高度

「泰坦號」可能卡海底多深？約41座自由女神像疊起來高度

熱門新聞

(取自微博)

「陪睡換冠軍」沒兌現？江蘇健美選手脫鞋砸裁判：臭流氓

2023-06-22 13:30
國泰航空飛機。（路透）

國泰飛洛杉磯客機香港機場中止起飛 乘客緊急疏散11傷

2023-06-23 21:34
老太太在飛機要求強行換座，甚至口出惡言。（視頻截圖）

搭機換座被拒 大媽狂罵年輕女…江西航空處理態度挨轟

2023-06-28 13:14
俄羅斯瓦格納傭兵集團兵變一天落幕，中國官方迄今未回應事件。圖為俄烏邊境「頓河畔羅斯托夫」市內俄國南部軍區總部附近街上，當天可見瓦格納戰士及軍車。（路透）

瓦格納兵變 分析：習近平若考慮攻台會再思考

2023-06-25 18:01
中國當歸價格近期大幅上漲，原因之一是有資金在炒作。（取自《上觀新聞》）

中國這種中藥材價格一個月大漲逾70% 經銷商瘋狂搶貨

2023-06-26 16:42
Gap Day，只求在忙碌生活中放空一天，現在蔚為風潮。(Pexels)

不敢躺平 中國年輕人興起自嘲的Gap Day

2023-06-23 17:32

超人氣

更多 >
護心、控血糖 這個你不熟悉的蔬菜好處多

護心、控血糖 這個你不熟悉的蔬菜好處多
搭機換座被拒 大媽狂罵年輕女…江西航空處理態度挨轟

搭機換座被拒 大媽狂罵年輕女…江西航空處理態度挨轟
50歲以後 這是每年應做的最重要檢查

50歲以後 這是每年應做的最重要檢查
蕭敬騰求婚鴿子蛋鑽戒大有來頭 13.33克拉 市價322萬

蕭敬騰求婚鴿子蛋鑽戒大有來頭 13.33克拉 市價322萬
瑪丹娜驚傳失去知覺 緊急送加護病房插管

瑪丹娜驚傳失去知覺 緊急送加護病房插管