「不帶氣瓶下潛30層樓」她成中國自由潛水女子百米第一人

徐童彤在水下自由「飛翔」。（取材自紫牛新聞）

近日在菲律賓舉行的2023年自由潛水亞洲杯深度賽中，中國女選手徐童彤完成了CWT（恒重單蹼）下潛100米的成績，不僅獲得CWT單項金牌，更創造中國自由潛水的歷史。徐童彤表示，沒想到自己首次挑戰100米一下子就成功，「這是三年前我給自己定的目標，很高興讓世界看到了我們中國自由潛水運動員 的努力」。

揚子晚報紫牛新聞報導，在菲律賓舉行的2023年自由潛水亞洲杯深度賽，是該運動的頂尖賽事。徐童彤在比賽第一天就完成了CWT（恒重單蹼）下潛100米的好成績，同時也打破原本89米的女子中國紀錄，成績名列亞洲第二。至此，徐童彤成為中國第一位進入百米比賽深度的女子運動員。

隨後的比賽中，徐童彤分別以CNF（恒重無蹼）63米，CWTB（恒重雙蹼）87米的成績，刷新了中國紀錄。

深海100米是什麽概念？普通人潛入泳池底幾米，耳朵就會疼。深海100米的水壓是氣壓的11倍。如果是人造的深水池，需要從30層樓的樓頂潛入1樓，再潛回到樓頂。在這期間不能呼吸，僅憑借水面上那一口吸氣，所以有人形容為「自由潛水就是兩次呼吸之間的旅程」。

徐童彤表示，這是她首次挑戰100米，沒想到一下就成功了，從下潛到上浮，整個過程用時2分55秒，「之前練習時最多的是下潛到98米，按照訓練節奏，加兩米是可以的，我很有信心」。

據報導，徐童彤是安徽人，今年35歲。徐童彤表示，與自由潛水結緣，源於2012年的一次網上「衝浪」，「當時無意間在網上看到法國自由潛水大神的視頻，我看到這個人在海裡飛翔，畫面非常唯美。我找了很多地方，才找到一位教練學習」。

隨著自由潛水在中國的發展愈來愈好，一起玩自由潛的朋友看到她身上的天賦和潛力，建議她試試競技。於是，她試著提升一下自己的下潛米數，在專業教練的指導下進行深度訓練，原定目標40米，最終卻奇蹟般地創造了個人最好成績50米，從此「入坑」競技自由潛。

報導指出，徐童彤從2018年1月1日開始正式訓練，半年後第一次參加比賽，就以86米的好成績破了女子恒重單蹼（CWT）中國紀錄。2019年，她又刷新女子恒重單蹼（CWT）及恒重無蹼（CNF）項目的中國紀錄。2018年至2019年，連續兩年蟬聯亞 洲杯CWT項目冠軍。

徐童彤說，練習自由潛水必須要學會將氣體吸進嘴裡，鎖住喉嚨，不咽下空氣。「嘴裡的空氣至關重要，要用它來平衡耳壓，如果耳壓不平衡，耳膜就會被擠破」。