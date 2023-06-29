224名清華、北大碩博生 搶中石油1行政崗位 應聘者：太卷了

高校畢業季來臨，畢業生就擇業問題再次被擺上桌面。圖為北京一場人才招聘雙選會現場，學生等候面試。(中新社)

高校畢業季，就擇業問題再次被擺上桌面。澎湃新聞報導，知名央企國企等招聘崗位的「內卷」程度不斷加劇。近日，有網傳截圖顯示，224名世界名校的碩博生應聘中石油 的某綜合行政崗，而這個崗位需求僅為一人。

綜合媒體報導，「我參加了中石油、中石化、菸草、國家電網等企業的校招。」畢業生胡雯（化名）說道，「中石油中石化是最卷的。」胡雯出具了一份中石油某綜合行政崗進面名單截圖，「每個崗位都差不多，都是這個背景，有很多清北的博士都在裡面。」

紅星新聞報導，在中石油、中石化的校招公告中，一般學歷要求為本科和碩士，並通過大學英語四六級考試，但這僅僅是大範圍招聘下的一條及格線，不同公司不同崗位的要求各有不同。

如中國石油天然氣集團有限公司總部2023屆秋招要求，應聘者學歷在碩士以上；且畢業院校為泰晤士世界大學排名前30名和國內排名前10名高校、學科評估結果為A+的國內高校；此外還需大學英語六級考試496分及以上，或新托福考試96分及以上，或雅思考試7分及以上的英語水平，或相應的其他語種水平。

「有了這些，只是具備了筆試資格。」胡雯表示，「後面還有通用筆試、有的分公司崗位還需要加一輪英語面試 ，然後是面試。」

儘管中石油、中石化部分崗位的招聘要求已近乎嚴苛，但仍有源源不斷的應屆生報名應聘。一些文科屬性較強的崗位，報錄比都達到了200人以上，如綜合行政崗470：1，財務資產413：2，法律事務582：2。

紅星報導，「只招全球名校」的中石油總部將提供中國石油統一薪酬標準和進北京落戶的薪酬福利 。其他分公司也有不同的福利標準，如中石油蘭州石化分公司提供六險兩金；吉林石化分公司提供為期三年的每月人才補貼等。