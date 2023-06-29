53歲360董事長周鴻禕考上清華博士 網友：去招聘嗎？

圖為科技公司360創辦人周鴻禕。（視頻截圖）

學無止盡，知名科技巨頭360公司創辦人、董事長兼執行長周鴻禕27日在微博 上宣布，考上北京清華大學博士班，將重返校園，並曬出錄取通知書，掀起網友討論。

根據每日經濟新聞，周鴻禕27日在微博曬出北京清華大學錄取通知書，其內容寫到，「終於考上了，希望360智腦幫助我順利畢業。」其中，通知書上顯示，周鴻禕被清華大學計算機科學與技術系電子信息學系錄取，將攻讀非全日制、定向就業 的博士學位。

「周鴻禕讀博士班」消息一出，立刻登上微博熱搜。有網友調侃，「定向就業是去哪裡就業？」、「你這是招聘去了吧，畢業之後同班同學都去360了」、「讀書只是人家的興趣愛好，就好像我也能面不改色炫空一瓶烏蘇一樣，我一點都不嫉妒」。還有網友戲稱，「（周鴻禕）寫論文不能用360智腦。」

據極目新聞指出，周鴻禕生於1970年，現年53歲，於1992年從西安交通大學電信學院計算機系畢業，而後，由於在校成績優異獲得保送資格，進入西安交通大學讀管理學院系統工程學研究所，於1995年取得碩士學位。

報導還稱，清華大學該科系與周鴻禕的360定位極為契合。文章預測，周鴻禕本次讀博的研究方向可能正是與360智腦或大模型相關。而在13日，他也於360智腦大模型應用記者會上，正式發布其公司AI 新產品「360智腦大模型」。