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自駕遊天池須折返35公里買票 景區為掙大巴錢？

中國新聞組／北京28日電
長白山天池。（取材自浙江在線）
長白山天池。（取材自浙江在線）

某旅遊博主日前自駕前往吉林省長白山天池北景區，被告知買票必須返回35公里外的鎮上，然後統一乘坐大巴車參觀。博主表示難以接受，最終放棄了參觀天池。

上游新聞報導，視頻中，博主表示，自己到了長白山，但沒有進去。原計畫打算花225元門票錢，進去天池看一下的，但在停車場被一名大爺告知，這裡不賣門票，要博主返回35公里去鎮上售票廳買門票，然後從鎮上坐大巴車去天池那邊。

自駕遊博主訴說了去長白山的經歷。（取材自上游新聞）
自駕遊博主訴說了去長白山的經歷。（取材自上游新聞）

博主吐槽，「以前自駕還能直接買門票，現在為了掙大巴的錢，自駕者必須去鎮上買門票然後坐大巴，我從未見過哪個景區這樣盤剝遊客的。去天池主峰的話，還要單獨購買80元的車票，加上225元的門票，其實總共是要掏305元」。

視頻在網上瘋傳，有網友留言，「謝謝你告訴我這樣的長白山，我不會去了」、「果斷放棄去長白山避暑的打算」。不過也有人質疑，「毫無證據的幾句話，毀了大家對長白山的印象」、「長白山盤山路危險，自己開車不亂套了」。

長白山景區官方公眾號上看到，「北景區全價組合票」為225元，包含北景區全價門票105元、北景區大巴車票85元、池北旅遊班線車票35元；還有一個名為「北景區天池主峰」的選項，點進去之後發現是「北景區天池主峰車票」，售價80元。

景區工作人員證實，前往天池主峰的確需要在225元套票的基礎上，另外單獨購買80元的大巴車票。

至於不讓自駕的遊客購票參觀一事，工作人員表示，「不可以（自駕），必須把車停到遊客集散中心，統一乘坐我們景區內的車。現在所有人必須從遊客集散中心走，原來的山門已經取消了。這樣方便統一管理，已經三年了」。

長白山景區有多種組合票價，但其中都包含了大巴車費用。（取材自上游新聞）
長白山景區有多種組合票價，但其中都包含了大巴車費用。（取材自上游新聞）

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