上海街頭排隊花580元買書 原來為了LV帆布袋

上海永嘉路上「限時書店」門口排著長隊，買好東西的人拍照打卡。（取材自澎湃新聞）

夏日炎炎，上海街頭又現排隊盛況。他們是為了買書？290元（人民幣，約40美元）的城市指南、1200元（約166美元）的影集，遠超一本普通圖書的定價；但實情不為書只為搶個LV帆布袋，據活動要求，買兩本書可附贈一個印有奢侈品LOGO的帆布袋，為此，消費者至少得支付580元。黃牛嗅到商機紛代購，將價格再次向上推。

來源：YouTube

綜合媒體報導，上海三家咖啡 店這幾天變身限時書店 ，並與奢侈品品牌路易威登聯名活動，只要在店內購買兩本品牌書籍就能獲得一個印有品牌LOGO的帆布袋，吸引民眾大排長龍。

由於每家店招牌色彩還不一樣，有經典紅、薄荷綠、落日黃，三家店各自賣三個不同顏色的帆布袋，所以想集齊三色，就要到三家店各排一次。所購書籍就是各地的旅遊指南，最低也要290元一本。即便如此，仍有不少民眾排隊買單，甚至有人叫了外賣配送員代買。

活動第一天在永嘉路的LV書店，該店主打紅色系，在外墻搭了一個雨篷，上面是白色的LV LOGO，而咖啡館的吧台區域用紅色進行了大範圍的塗色處理，以形成鮮明的視覺沖擊效果。店除了留出部分營業面積正常供應咖啡外，店內已經完全布置成了小型書店的模樣。此外，位於武康路的Plusone咖啡館則被塗色為黃色系，一早就有民眾排隊買書。

有市民為了拿到LV的帆布袋，買了兩本中文版的「上海城市指南」，一共花了580元。（取材自新聞晨報）

市民王先生買了兩本書並領到了LV帆布袋，他表示，自己原本計畫去外地旅遊，經過Manner咖啡館時，發現LV在搞限時書店活動就排隊了。王先生說，買了兩本中文版的「上海城市指南」，一共花了580元。

網上已經有人掛出了LV書和帆布袋的打包價格，從680元到700元不等，按照兩本「城市指南」中文版580元的價格，交易者大約可以賺取100元左右的利潤 。

對於「重金購買」帆布袋的行為，社交媒體已吵翻天。不少人覺得離譜，當聽到要花幾百上千元購買時，直呼太誇張了吧，還有人評價這是「割韭菜」、「買櫝還珠」。