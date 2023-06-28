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胡錫進炒股 首日賺了104元 「買那支…不告訴你」

中國新聞組／北京28日電
圖為環球時報前總編輯胡錫進。（取自紅星新聞）
圖為環球時報前總編輯胡錫進。（取自紅星新聞）

26日宣布開戶進入中國股市的「股民老胡」，27日公開他第一天的戰果「賺了104.78元」。有點興奮的胡錫進描述自己炒股的心情起落，但他說，不會公開自己買了哪支股票和基金。對於自媒體炒作自己有「商業版圖」一事，他也批評「無聊至極」。

胡錫進在微博發文寫道，他一大早存入股票帳戶10萬人民幣(約1.3萬美元)，開盤後挑了兩支個股，半小時後買入兩支基金，共花了4萬多元。到中午一看，10萬元的倉變成了10萬0064元，股票和基金兩賺兩賠，但畢竟開門紅，他很開心。

但是下午一開盤，64塊錢盈利迅速縮水成只剩4塊錢。他心想完了，「開門紅估計要變成開門綠了」。之後他在一個講座上授課，學員們好奇地問他情況怎麽樣，胡錫進一看帳戶，盈利又奇蹟般變成104.7元。

胡錫進以自身的體驗感受股市的變幻莫測，他相信自己一開始會交些學費，因為他買的都是從高點上跌了一半的個股和基金。往後他會陸續加倉，買更多個股和基金，但他不會公開自己買了什麼股票與基金。

胡錫進說，隨著他越來越了解股市的情況，他希望自己能說出股民散戶的共同心聲，並且讓那些心聲更多被國家金融監管部門聽到。

本報系聯合報報導，在胡錫進發布進軍A股宣言後，有不少網友質疑「胡錫進真的缺錢嗎？」，「原來老胡不但是個新聞人，還是個商人啊」、「要忽悠更多人入市當韭菜嗎」引起不少討論。也有自媒體發布「胡錫進商業版圖」，指其在多家公司擔任高管。

胡錫進27日回應，他曾長期擔任環球時報社總編輯、法人代表，是眾所周知的事。炒作「胡錫進商業版圖」的人應該大致了解他的退休後實際情形，也能搞明白那些環時下屬或者參股公司至多是「環球時報商業版圖」，而非「胡錫進商業版圖」。

澎湃新聞引述天眼查APP的消息顯示，目前與胡錫進相關聯的企業有3家，分別為環球時報在線文化傳播有限公司、金色環球傳媒股份有限公司、北京環球藝動影業有限公司，其擔任職務包括副董事長、董事長及董事。

股票 北京 退休

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