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看瀑布35元、過橋10元… 遊廬山層層收費竟花1500元

中國新聞組／北京27日電
大口瀑布景區要額外收費。（視頻截圖）
大口瀑布景區要額外收費。（視頻截圖）

近日有遊客吐槽，花160元(人民幣，下同)買江西廬山景區門票，看瀑布要再收35元，過個「勇士橋」都要收費10元，自媒體報導指出，遊一趟廬山，算算各種門票就要1500元(約208美元)嘲諷「李白去了都要破產吧」、「不識廬山真面目，只『元』身在此山中」。

來源：YouTube

據報導，廬山景區以海拔800米為界，800米以上為核心景區，門票160元，海拔800米以下還有多個山下景區由不同的單位管理收費。廬山景區回應稱，該瀑布非廬山核心景區；當地村委會也回復稱，該瀑布是村集體開發打造的鄉村旅遊點，此前收費經過主管部門批准，近期已免票，後續是否收費還需進一步研究。

有知名網紅導遊@小黑諸鳴也發視頻吐槽：「做旅遊這個行業20多年，算不清遊廬山景區需要多少費用，算著算著就奔2000去了。」報導指出，小黑諸鳴列出廬山核心景區的費用676元，外圍景區還有805元費用。視頻發出後立刻引發爭議。

網民也爆料，廬山觀光車有分30元和60元，景區一座名為勇士橋的景點要收10元，炒個菜也要38元；還有廬山導遊發diss視頻：廬山的大門票包含項目其實還是蠻多的，而且有一點，只要不下山，這張票一輩子都有用，所以山上有很多療養院。

有關廬山旅發委負責人解釋，由於歷史行政區劃的原因，自1984年設立廬山風景名勝區管理局至2016年，整個廬山分別由廬山風景名勝區管理局、星子縣、九江縣、廬山區、廬山墾殖場和江西省廬山自然保護區等6個部門管理，所以造成廬山旅遊資源被多方開發利用，也就是「一山六治」的現象。

過個橋要給10塊錢 。（取材自微信）
過個橋要給10塊錢 。（取材自微信）

評論指出，廬山目前多頭收費的管理現狀似乎是客觀原因所致，但在遊客不知情的情況下，如此這般收費確實很容易帶來誤導，讓人覺得有點吃相難看。

難怪有網友戲謔道：「160元看日照香爐生紫煙，再掏35看瀑布掛前川，記錄飛流直下三千尺，景區說你還得再掏100元。」

早前雲南省迪慶州德欽縣梅里雪山國家公園創建「擋風景的圍牆」也曾引起網絡熱議，當地文旅局也有類似回應，因「當地經濟條件不好，為了扶持村民」；東方網評論指出，景區適時開發一些「二次收費」項目原本無可厚非，但像廬山這樣分多個景點進行收費的做法實屬鮮見，不僅破壞遊客的遊覽預期，也極易給當前日趨火爆的旅遊市場帶來不可預估的負面影響。

大口瀑布其實不屬於廬山景區，要另外收費。（取材自微信）
大口瀑布其實不屬於廬山景區，要另外收費。（取材自微信）

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