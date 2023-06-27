武漢畢業生獲錄用後胖10公斤 公司以「不誠信」拒聘

圖為早前雲南求職學生觀看招聘職位，與事件無關。（中新社）

武漢 一名應屆畢業生因比求職的時候長胖了20斤（10公斤），被公司以「不誠信」拒絕入職。

極目新聞報導，今年5月，小奇在求職網上向武漢一家信息技術有限公司投了簡歷，應聘的崗位是策畫，經過兩輪面試 後，收到單位發來的「聘用意向函」，要求他做身體檢查。

6月初，小奇將身體檢查報告上傳到網上，以為可直接入職的他更在公司附近租屋，準備按時入職報到。6月12日，小奇卻接獲自稱是該公司人力資源部的員工來電，對方表示其體檢報告比簡歷上所填寫的體重胖了20斤，認為小奇不誠信，決定不再聘用。

武漢一名應屆畢業生因長胖10公斤變成87.2公斤，被公司拒絕聘用。（取材自微博）

據報導，小奇無法接受公司拒絕聘用的理由，並提到其應聘的「策畫」職位事先沒有說明對體重有硬性要求，「難道人在一段時間內不可以長胖嗎？以這個理由拒絕錄用我，我感到很氣憤」。

他表示，自己很久沒有量體重，可能投遞簡歷時印象中的體重和實際體重有偏差，再加上自己收到「聘用意向函」後暴飲暴食才導致體重增加，但並非公司拒絕聘用的理由，「兩輪面試的時候也沒有說到體重這個問題，現在用這個理由來拒絕錄用我真的很可笑，我希望能給我一個說法」。

6月15日，該公司一名行政部負責人回應稱，成都、廣州、武漢三地的人力資源部員工負責公司的面試，要先查明是哪位員工和小奇對接，了解情況後再答覆，但至今未有回應。