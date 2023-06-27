「不要熄滅真善美的光」 農大院長轟「指鼠為鴨」被刪文

中國農業大學人文與發展學院院長葉敬忠在近日舉行的畢業典禮上公開批評社會多種亂象。（中國農業大學人文與發展學院官網截圖）

中國農業大學人文與發展學院院長葉敬忠在近日舉行的畢業典禮上公開批評社會多種亂象：「強行變碼、指鼠為鴨」，勉勵畢業生「在權力的包圍中，不要熄滅真善美的光」，但該篇致詞被指講真話「觸動當局敏感神經」，在多個中國媒體被刪除。

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目前正值中國高校畢業季，多達1158萬高校畢業生即將步出校園，與此同時，中國5月份的16至24歲城鎮調查失業率卻高達20.8%，創下歷史新高。就在高校畢業生們為能否擠入嚴酷就業 市場擔憂之際，中國農業大學人文與發展學院院長葉敬忠在畢業典禮上的致辭「在權力的包圍中不要熄滅真善美的光」，引發輿論關注。

葉敬忠在該篇致詞中表示，為國家保持長期穩定發展及取得巨大成就而感到驕傲和自豪，但是從世界看，這時代正發生一些事情，包括「戰爭災難、凶殘殺害、欺辱霸凌、網路暴力……知名學者煽動鼓譟狹隘民族主義，主流媒體情有獨鍾娛樂花邊新聞，公共部門系統編造虛假統計數據……，等等，等等！」

他對學生說，進入社會後會感受到被權力包圍，而權力確實有巨大的吸引力、支配力、規訓力。

他說，權力的支配力可以讓人變得傲慢任性，迷失自我，「權力系統的一個動作就可以讓收割機在高速公路上排起長隊，將綠水青山開墾成梯田泥石流，將昨日的『退耕還林』變為今日的『退林還耕』。」

他說，權力總是被擺在顯位並被推至高位，令一些人以自我為中心，甚至製造出無所不能的幻象，「光天化日之下『強行變碼』、『指鼠為鴨』。」

他勉勵學生說，面對權力的包圍，不是要求他們像雞蛋 撞向堅硬的高牆，而是希望他們保留裝在脆弱外殼裡那顆真善美的靈魂，「不要熄滅靈魂深處那束真善美的光」，「保持向著真善美的那束光自由奔跑的勇氣，即便摔了一跤，也可以面帶微笑。」

「中國數字時代」表示，該學院同日在其官方微信 公眾號上發布了講話全文，但其後該篇講話在網易、鳳凰網、澎湃新聞、搜狐、知乎等多個中國媒體平台的轉載已被刪除。

針對這篇演講，自由亞洲電台報導指出，旅美時事評論員唐靖遠表示： 呼籲的背後折射出希望學生們保持一個獨立的思考能力，不要輕易迎合或服從權力，「站在中共當局來看，顯然是和他們相牴觸的。」