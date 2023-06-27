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談失業率「說了不該說」？ 知名財經作家微博再度禁言

中國新聞組／北京27日電
中國知名財經作家吳曉波在社群媒體上又被禁言。（取材自微博）
中國知名財經作家吳曉波在社群媒體上又被禁言。（取材自微博）

中國知名財經作家吳曉波在社群媒體上又被禁言。新浪微博指他以及其他網路意見領袖炒作失業率、散布抹黑證券市場發展。2022年6月，吳曉波的微博帳號及自媒體也曾被禁言。

社群平台新浪微博26日發布的「本周安全小貼士」指，大V用戶（獲得平台認證並擁有眾多粉絲的帳號）吳曉波等人，透過炒作失業率、散布抹黑證券市場發展等負面有害信息，發布攻擊否定現行政策和管理制度的內容，因違反相關法律法規受到禁言處置。

微信公眾號「吳曉波頻道」更新停留在25日。2022年6月，吳曉波微博帳號也曾因為「違反相關法律法規」被禁言。

對此，網民留言稱「利害關係者有讓不讓你說話權」、「人家講了你不愛聽的實話就用手斷」、「唉...事先也不先給他新聞稿，讓他照著念不就好了」。

吳曉波在中國有「最賺錢財經作家」之稱，著有「激盪三十年」等書，其微博帳號目前擁有473.2萬名粉絲。

中國經濟情況近年備受關注，但由於經濟成長面臨壓力，如何不踩「紅線」考驗許多財經評論專家。去年已有多名經濟學者、分析師如任澤平、管清友等人被社群媒體禁言過。

2021年8月，中國網信辦曾針對網站平台和自媒體違規發布財經類資訊展開整治，封禁關停一批「充當『黑嘴』、敲詐勒索、社會反映強烈的自媒體帳號」。

微博 社群媒體 證券

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