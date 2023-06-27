四川差錢「賣佛祖」? 樂山大佛景區賣出部分經營權
連日來網路熱傳「樓市下跌，佛祖被賣了」，稱四川因經濟下行，「前幾天把樂山大佛給賣了」，並配上「樂山大佛景區觀光遊覽車和攤點30年經營權整體轉讓」的競拍圖片。封面新聞報導指出，樂山大佛風景名勝區管理委員會表示這是幾年前完成的交易確實，而且是按照相關管理條例處理。
據報導，「佛祖被賣了」的消息於25日出現在網絡上，競拍圖片顯示，限時競價結束時間為2021年11月29日17點。當前價為17億995萬400元，保證金為1億5000萬元。不少網友留言評論並轉發。有網友質疑，「各地城市建設搞得如火如荼，不像差錢的樣子喃」，也有網友留言：「這也能賣？」
樂山大佛風景名勝區管理委員會相關負責人對此回應，該拍賣發生於數年前，是符合規定的，「根據相關管理條例，該經營權就應該公開出讓。」
公開信息顯示，該項目掛牌起止日期為2021年10月26日-11月29日，景區觀光遊覽車和攤點的30年經營權由樂山大佛實業有限公司獲拍。
根據樂山市人大常委會發布的「樂山大佛世界文化和自然遺產保護條例」，樂山大佛保護範圍內禁止擅自出讓或者變相出讓世界遺產資源；在樂山大佛保護範圍內從事經營活動，應當經樂山大佛保護管理機構審核同意後，依法辦理相關審批手續。
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