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這麼多藥…孩童感冒 上海連鎖藥店竟開800多元藥品

中國新聞組／北京27日電
女子反映孩子感冒藥店開了800多元的藥品。（視頻截圖）
女子反映孩子感冒藥店開了800多元的藥品。（視頻截圖）

一名女子近日在網路爆料，她的孩子因感冒到上海一家連鎖藥店買藥，竟然被配824.8元的感冒藥，質疑藥店過量開藥，引起討論，涉事藥店稱，目前有關部門已經介入與當事人溝通。

來源：YouTube

燕趙都市報報導，根據網路上的視頻顯示，一名女子在一家藥店窗口前和藥店工作人員理論，「一個感冒給我配這麼多藥，我到醫院去都沒這麼多藥。」該網友提到，自己的女兒拿著社保卡去買藥，藥店給配了三種藥共14盒，要收824.8元，店員還告知說不能退；但當時藥店工作人員並未告知女兒藥費和金額，拿到消費單看到消費金額女兒才傻了眼。

視頻發布者黃女士稱，當天是她女兒拿了爸爸的社保卡去藥店，女兒只是咳嗽、有點痰，結果店員給孩子配了14盒藥。黃女說，女兒不懂事，當下也不敢多說什麼，打電話給爸媽後，家長直接到藥店去理論。

視頻也引起不少網友的關注，網友認為，普通感冒配了800多元確實不合適，而且顧客還是小孩子；也有的網友認為，既然都退貨了，沒必要再吵架。

據報導，該連鎖藥店接線工作人員表示，公司已關注到此事，藥品當時就退了，目前總部有關部門已經介入，正在與當事人溝通。至於為什麼要給顧客開800多元的感冒藥，他表示，可能考慮到顧客說是剛剛「陽康」，藥量要多一點，有一種藥開了5天左右的量，剩下兩種開大約10天的量，可能是單價高了一些，但都是執行的「統一定價」，藥店沒有亂定價。

單據顯示藥品總價為824.8元。（視頻截圖）
單據顯示藥品總價為824.8元。（視頻截圖）

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