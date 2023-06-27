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「輪椅上的清華博士」朱曉鵬畢業 到新疆大學從事教育、科研

中國新聞組／北京27日電
畢業之際的朱曉鵬。（清華大學視頻截圖）
畢業之際的朱曉鵬。（清華大學視頻截圖）

北京清華大學日前舉行2023屆研究生畢業典禮，9000多名畢業生中有一位特別引起關注；「輪椅上的清華博士」朱曉鵬雖然罹患脊髓血管瘤，仍努力讀書，成為本屆清華數學系博士畢業生，接下來他將前往新疆大學從事教育、科研工作。

澎湃新聞報導，朱曉鵬畢業後決定到新疆大學從事教育科研工作，以專業所長促進西部地區基礎學科教育發展，他還被清華授予「啟航獎」金獎。朱曉鵬說，「在清華，對我影響最大的是導師黃忠億教授，我和他認識將近十年，他一直在各個方面都非常關心、照顧我，我也一直以他為榜樣。」

朱曉鵬生於湖南小山村，初中時父親意外離世，從那時起，他意識到，只有努力讀書才能承擔起家庭重擔。2010年，作為全國化學競賽省一等獎的獲得者，17歲的朱曉鵬獲清華自主招生考試的機會，最終如願以償，進入清華化工系。

2011年6月，大一期末的一個備考之夜，朱曉鵬突然感到全身麻痺，無法動彈，試圖掙扎時卻摔倒在地，甚至感到劇痛難忍，經過幾天的搶救後，朱曉鵬被確診為脊髓血管瘤。他原本是馳騁籃球場的體育達人，卻變成病床上動彈不得的病人，朱曉鵬也不得不暫別學習生涯，回到湖南老家。

據報導，回想起那段日子，朱曉鵬說，「我每天都在絕望中度過，生活變得沒有目標，得過且過。」畢業前夕，他才逐漸放平了心態，不想就這樣荒廢自己的一生。於是，他開始積極復健。剛開始時，兩個人扶著他都站不穩，但他從堅持半分鐘，到一分鐘，再到十分鐘、一小時。

重新學會站立後，他開始像嬰兒一樣重新學走路，過程十分艱辛，即使兩個人攙扶著，他的兩條腿依然一直不停地發抖，每一步都走得異常艱難。

經過不斷的堅持和努力，時隔兩年，朱曉鵬終於再次回到心心念念的清華園。回到校園後，受身體狀況影響，他不能再操作實驗，於是轉到數學系。

學習之餘，朱曉鵬積極參加公益，多次前往貧困地區講學。2016年，他還和一些同學發起創立清華無障礙協會，希望通過宣傳無障礙理念，讓殘障人士和老年人都能在校園中便利生活。

隨著畢業典禮的落幕，朱曉鵬將西赴新疆，開啟新的人生征程。

朱曉鵬和他的導師黃忠億教授。（清華大學視頻截圖）
朱曉鵬和他的導師黃忠億教授。（清華大學視頻截圖）

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