心靈感應？長沙雙胞胎兄弟同樣考688分 家長網友驚呼神奇

雙胞胎和家人正在查閱高考分數。（取材自澎湃新聞）

湖南長沙長郡中學一雙胞胎兄弟，在今年高考 考出一樣的分數688分，「兩人同校同班，一模一樣的分數」家長驚呼真神奇。

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綜合媒體報導，這對雙胞胎兄弟考生申致、申澤高同校同班讀書，一起參加高考，25日在家人的陪同下查分，二人先後查詢高考分數，竟都取得了688的高分。

這對兄弟表示，考高分沒有別的訣竅，如果一定要有的話，那就是跟著學校和老師的節奏按部就班地完成每天的學習任務。在學習上，他倆互幫互助，遇到難題一起討論，你追我趕，一起進步。

無論上學還是在假期，兄弟二人一直形影不離。他們的高中班主任表示，兄弟兩關係特別融洽，他們是我見過的雙胞胎裡面關係特別好的，對老師也非常尊敬。我一直都很看好他們，事實上他們也真的獲得了滿意的結果。

報導說，對於感興趣的專業，兄弟倆也保持著十足的默契，他們都想在未來致力於工程機械建設，為國效力。其中，申致表示，自己對於能源、新能源，比如核能或者其它能源比較感興趣，未來有可能選這樣的方向。而申澤稱，自己感興趣的領域是機械工程類的，比如航空航天類的製造、飛機設計製造相關專業。

雙胞胎兄弟家長對孩子同樣考688分，驚呼「同校同班，一模一樣的分數，神奇」；網友也感到很驚訝，「是不是有心電感應呀」、「真是神奇，難道真有心靈感應」。