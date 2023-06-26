環衛工遞水給高考兒感動全網 兒子考了470分 母開心盼考研

任紅娟和兒子。（取材自九派新聞）

今年河北高考 現場，環衛工媽媽遞水給孩子的畫面感動全網，24日，河北高考查分系統開放，感動全網的環衛工兒子任旭明考了470分。環衛工媽媽說，「挺好的，希望他上大學後繼續努力，爭取考研」。

來源：YouTube

綜合媒體報導，河北省物理類本科線為439分，任旭明的成績超過了本科線31分。任旭明的母親對其成績感到滿意，這是他12年努力的成績，希望能夠報個好志願。

「挺好的！」任旭明的母親表示，希望兒子上大學後繼續努力，好好學習，爭取考研，家裡會全力支持他。

此前媒體報導，河北定州一段「母親考場外等待兒子兩人見面後相擁流淚」的視頻感動了無數網友，中央媒體紛紛對此事進行報導。

任紅娟是定州市的一名環衛工人，她工作結束後來到兒子任旭明參加考試的考場外，想看一看正在參加高考的兒子。任紅娟在人流中一眼就看見了兒子，任旭明也看到了自己的母親，他激動地跑過去抱了下母親，「媽，你哭什麼呢？」看到母親流淚，任旭明也忍不住流下淚水。任紅娟說：「我看見你高興！」邊說邊把手裡的水遞給了兒子。

報導說，任旭明說心儀的大學是河北地質大學，他想報考這所學校的地質相關專業。隨後，河北地質大學官方微信 回應稱，「任旭明同學，歡迎你報考河北地質大學！」

送考視頻引發關注後，有人提出要資助任旭明上學，但是他的母親都拒絕了。任旭明計劃暑期出去打工，想自立自強，為家裡減輕負擔。