我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Airbnb訂房太偏僻 舊金山華人迷途險翻車 最終掃興而歸

德州1地勤被吸入達美航空引擎中慘死 因故意站引擎前？

環衛工遞水給高考兒感動全網 兒子考了470分 母開心盼考研

中國新聞組／北京26日電
任紅娟和兒子。（取材自九派新聞）
任紅娟和兒子。（取材自九派新聞）

今年河北高考現場，環衛工媽媽遞水給孩子的畫面感動全網，24日，河北高考查分系統開放，感動全網的環衛工兒子任旭明考了470分。環衛工媽媽說，「挺好的，希望他上大學後繼續努力，爭取考研」。

來源：YouTube

綜合媒體報導，河北省物理類本科線為439分，任旭明的成績超過了本科線31分。任旭明的母親對其成績感到滿意，這是他12年努力的成績，希望能夠報個好志願。

「挺好的！」任旭明的母親表示，希望兒子上大學後繼續努力，好好學習，爭取考研，家裡會全力支持他。

此前媒體報導，河北定州一段「母親考場外等待兒子兩人見面後相擁流淚」的視頻感動了無數網友，中央媒體紛紛對此事進行報導。

任紅娟是定州市的一名環衛工人，她工作結束後來到兒子任旭明參加考試的考場外，想看一看正在參加高考的兒子。任紅娟在人流中一眼就看見了兒子，任旭明也看到了自己的母親，他激動地跑過去抱了下母親，「媽，你哭什麼呢？」看到母親流淚，任旭明也忍不住流下淚水。任紅娟說：「我看見你高興！」邊說邊把手裡的水遞給了兒子。

報導說，任旭明說心儀的大學是河北地質大學，他想報考這所學校的地質相關專業。隨後，河北地質大學官方微信回應稱，「任旭明同學，歡迎你報考河北地質大學！」

送考視頻引發關注後，有人提出要資助任旭明上學，但是他的母親都拒絕了。任旭明計劃暑期出去打工，想自立自強，為家裡減輕負擔。

高考 微信

上一則

傅聰：中歐領導人會晤積極籌備中 「可望線下舉行」

下一則

「出手要狠」 河南書畫家涉殺人遭懸賞

延伸閱讀

56歲考王已考過27次高考 離二本大學差34分

56歲考王已考過27次高考 離二本大學差34分
陸生訪台 教育部要5大學提維安計畫 馬辦批審核嚴苛

陸生訪台 教育部要5大學提維安計畫 馬辦批審核嚴苛
一氣之下改弦易轍

一氣之下改弦易轍
媽媽是環衛工人 河北高考場外 母子相擁感動全網

媽媽是環衛工人 河北高考場外 母子相擁感動全網

熱門新聞

(取自微博)

「陪睡換冠軍」沒兌現？江蘇健美選手脫鞋砸裁判：臭流氓

2023-06-22 13:30
國泰航空飛機。（路透）

國泰飛洛杉磯客機香港機場中止起飛 乘客緊急疏散11傷

2023-06-23 21:34
外界發現，中國國家主席習近平19日接見美國國務卿布林肯時獨坐橫排中央主席位，美中官員分坐左右兩排，與以往慣例不同。(新華社)

沒比較沒傷害 習近平見3位美國務卿 布林肯座位安排最尷尬

2023-06-19 20:05
外界發現，中國國家主席習近平19日接見美國國務卿布林肯時獨坐橫排中央主席位，美中官員分坐左右兩排，與以往慣例不同。(美聯社)

習近平「獨坐主席位」接見布林肯 美中官員坐兩側

2023-06-19 09:12
中銀證券首席經濟學家管濤表示，中國人民幣對美元匯率再度跌破7，人行為何只說不做是有原因的。（中通社）

管濤：人民幣再度破7後 人行為何只說不做

2023-06-18 13:23
俄羅斯瓦格納傭兵集團兵變一天落幕，中國官方迄今未回應事件。圖為俄烏邊境「頓河畔羅斯托夫」市內俄國南部軍區總部附近街上，當天可見瓦格納戰士及軍車。（路透）

瓦格納兵變 分析：習近平若考慮攻台會再思考

2023-06-25 18:01

超人氣

更多 >
怪英文不好 華人好市多買「煙火」 結果超後悔

怪英文不好 華人好市多買「煙火」 結果超後悔
1年逾4億個…中國免稅商品包裹 被指利用法規逃稅

1年逾4億個…中國免稅商品包裹 被指利用法規逃稅
坐輪椅亞裔老夫婦 在南加華人區街頭被搶金項鏈

坐輪椅亞裔老夫婦 在南加華人區街頭被搶金項鏈
台積電來美效應 商場變亞洲城、醫療機構迎新生兒

台積電來美效應 商場變亞洲城、醫療機構迎新生兒
虎斑貓一臉若無其事「混進鳥巢」 畫面太和諧引發熱議

虎斑貓一臉若無其事「混進鳥巢」 畫面太和諧引發熱議