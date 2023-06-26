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8888元住金華豬景房與豬同眠 退房帶1隻回家

中國新聞組／北京26日電
「豬景房」之所以能如此高價，主要是因可以看到的豬是被稱為「金華兩頭烏」的「熊貓豬」，該品種豬隻主要用於製作美味的金華火腿。（取自上觀新聞）
「豬景房」之所以能如此高價，主要是因可以看到的豬是被稱為「金華兩頭烏」的「熊貓豬」，該品種豬隻主要用於製作美味的金華火腿。（取自上觀新聞）

度假住海景房已經沒什麼稀罕了，浙江金華有商家推出一晚8888元（人民幣，下同）的「豬景房」正夯。這是養豬業者推出的新噱頭，房間與豬圈僅隔著一片玻璃，躺在床上就能欣賞豬圈裡大小豬的日常生活。儘管房價高得驚人，卻仍吸引不少遊客前來體驗。

來源：YouTube

上觀新聞指出，「豬景房」之所以如此貴，因為能看到的豬是特殊品種的豬，被稱為「金華兩頭烏」的「熊貓豬」。「熊貓豬」之名是由於這種豬「頭尾烏黑、身軀呈白色，體色接近熊貓」，是被官方列為全國重點保護的八種地方豬種的第一位。「兩頭烏」主要用於製作金華火腿。金華火腿已有1000多年歷史，滋味濃厚，和宣威火腿、如皋火腿並稱中國三大火腿。

豬景房內部陳設，床上有小豬布偶，上方就是觀景窗。（視頻截圖）
豬景房內部陳設，床上有小豬布偶，上方就是觀景窗。（視頻截圖）

「豬景房」並不是設在一般的豬圈，而是位在業者特別設計如花園般的「豬樂園」之中。樂園裡空間最大處就是豬舍。豬舍採全封閉式管理，就是為了讓遊客看得到豬，但聞不到一絲臭味。

據悉，樂園不僅把咖啡廳、會議大廳都安排在豬舍樓上，讓旅客們在濃郁的咖啡香氣裡觀看小豬從懷孕、哺乳再到育肥等養殖過程。

業者還以熊貓豬為主題，開發出一系列文創產品，旅客在逛完金華兩頭烏豬博物館後，可以再去歡樂小豬村、城堡花園裡拍照打卡，最後還可以在熊貓豬餐廳裡品嘗用兩頭烏料理出的紅燒肉。

「豬景房」業者觀察，「不少入住『豬景房』的小朋友喜歡趴在窗邊看小豬，都捨不得睡覺。」而且因為親眼見過奔跑的小豬，遊客更願意花錢買價格不斐的豬肉。

豬景房看出的「景觀」。（取材自南寧晚報）
豬景房看出的「景觀」。（取材自南寧晚報）

「豬景房」之所一晚要價人民幣8888元，其中一個原因是，遊客次日退房時能帶走一頭豬。而一頭豬最多能出100多斤肉，市值就要人民幣6000多元，因此扣下來，實際住宿費約人民幣2000多元。

過去有句俗話：「沒吃過豬肉，也看過豬走路」。經濟日報稱，今天，這話得倒過來說了，多數年輕人和孩子都只吃過豬肉，還真沒見過豬走路。文章稱讚，「豬景房」是一個有創意的引流工具，是現代豬舍為自己打造的賣點，反映當今中國鄉村振興的新氣象、新思路。

對於「豬景房」正夯，網民表示，「這絕對是養豬界的天花板」、「以前說住豬圈住牛棚形容日子過得不好，現在要花錢住豬圈了，牛逼」、「我以為爸爸媽媽變成小豬豬們了，然後要開始千與千尋了」；也有人說，「這個基本上都可以歸炒作類，任你吹的天花亂墜，就是坑不了我等窮人一分錢」。

樂園 咖啡 博物館

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