國泰航空又出包 飛洛杉磯航班起飛前「機身多處漏水」

國泰航空傳出機身多處漏水，起飛時間受到影響。（取自湖北日報）

在經歷歧視 風波後，正積極扭轉形象的香港 國泰航空，連續兩天出現突發狀況。綜合媒體報導，25日深夜，原定26日零時05分從香港飛往洛杉磯 的國泰航空CX880航班，於起飛前發生客機水箱漏水，機身多處不斷滴水甚至是噴水，導致班機延誤，只好安排乘客轉搭另一班機。

在此之前，該航班才於24日發生意外，造成11名乘客受傷送院。

據湖北日報、環球網等媒體報導，25日深夜，該航班臨起飛前，機組人員發現客機水箱漏水，機身多處不斷滴水，部分整排滲水甚至噴水。航班原定26日零時05分起飛，從香港往洛杉磯，乘客已經上機，但因不宜啟航只好延誤，最後需要安排乘客轉搭另一班機。

報導稱，涉事客機機身編號B-KQK，漏水原因是「不見了個水缸蓋」，陸媒、港媒報導認為可能與人為失誤有關。

在此之前，香港機場管理局才於24日凌晨發布一則「航機緊急疏散事故」通報表示，國泰航空原定於24日零時05分出發飛往美國洛杉磯的CX880航班，起飛時因信號異常中止起飛，並返回停機位，隨即打開緊急逃生梯，進行緊急疏散。

國泰航空當時對此回應稱，因機組人員偵察到技術故障，按照標準程序終止起飛。機上載有17名機組人員和293名乘客。國泰航空表示，「我們知悉有11名乘客在疏散過程中受傷送院，我們現時的首要任務是照顧所有受影響的乘客及機組人員」。