川震「敬禮娃」長成陽光男 想當公務員遭網暴 「怎不從軍」

15年前汶川地震「敬禮娃娃」郎錚，現已長成一名大男孩。(取材自封面新聞)

15年前汶川地震 「敬禮娃娃」郎錚，現已長成一名大男孩，媒體報導，他學習成績優異，今年高考拿下四川省前30名的637分高分，正準備報考北京 大學。郎錚說，以後想當公務員，不過，他的夢想竟遭網友群諷，有人說，「想做公務員等同想當官」，還有人稱郎錚應報考軍校，原因是「軍人救了他的命。」

齊魯晚報報導，2008年的汶川地震發生後，時年3歲、左臂受傷，被埋20餘個小時的郎錚獲救。獲救後的他躺在一塊用小木板製成的臨時擔架上，用稚嫩的手向救他的士兵敬禮，因此被稱為「敬禮娃娃」。

郎錚的父親郎洪東表示，自己是一名警察，妻子是公務員，倆人工作都很忙，平時主要是外公外婆在照顧郎錚。對於郎錚的學習，他和妻子幾乎沒有操過心，「我們只能給一些陪伴。週末的時候帶孩子出去吃點東西，陪他聊聊學校的事。」

郎洪東回憶，郎錚的學習一直特別刻苦。高中的課程壓力特別大，晚上十點半才下晚自習，但是每次郎錚都會在下課後繼續學習，基本都在夜裡11點多才睡，每天早上6點鐘就起床去上早自習。這次優異成績的取得，完全是孩子刻苦努力的結果。

對於郎錚想當公務員卻成了網友「開砲」的對象，批評他「想工作清閒，旱澇保收」，北京晚報刊發評論文章指出，郎錚今日的綻放，有自己的努力成分，離不開家庭學校的教育引導。網友把公務員的職業理想和「當官」畫等號，在事實上就站不住腳。「我們憑什麼能夠居高臨下地去審視郎錚的就業選擇。」

評論問道，就因為郎錚被軍人救了，他就必須當軍人不可嗎？如果不當軍人，他就忘恩負義？就因為郎錚身上貼著「地震倖存者」的標籤，他接下來的一言一行就必須具備「感恩」「回饋」的特徵嗎？

評論稱，當初，解放軍 不顧危險直奔災區，救出一個3歲的孩子，救出許多群眾，不是為了讓他們考上好大學、從事救人的職業、每天都活在感恩中，而是出於對生命本身的尊重。今天，如果我們曲解了郎錚的志願，一副爹味兒地教給他該怎麼選擇人生，不也是在曲解解放軍救人的初心？