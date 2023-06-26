我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Airbnb訂房太偏僻 舊金山華人迷途險翻車 最終掃興而歸

德州1地勤被吸入達美航空引擎中慘死 因故意站引擎前？

川震「敬禮娃」長成陽光男 想當公務員遭網暴 「怎不從軍」

中國新聞組／北京26日電
15年前汶川地震「敬禮娃娃」郎錚，現已長成一名大男孩。(取材自封面新聞)
15年前汶川地震「敬禮娃娃」郎錚，現已長成一名大男孩。(取材自封面新聞)

15年前汶川地震「敬禮娃娃」郎錚，現已長成一名大男孩，媒體報導，他學習成績優異，今年高考拿下四川省前30名的637分高分，正準備報考北京大學。郎錚說，以後想當公務員，不過，他的夢想竟遭網友群諷，有人說，「想做公務員等同想當官」，還有人稱郎錚應報考軍校，原因是「軍人救了他的命。」

齊魯晚報報導，2008年的汶川地震發生後，時年3歲、左臂受傷，被埋20餘個小時的郎錚獲救。獲救後的他躺在一塊用小木板製成的臨時擔架上，用稚嫩的手向救他的士兵敬禮，因此被稱為「敬禮娃娃」。

郎錚的父親郎洪東表示，自己是一名警察，妻子是公務員，倆人工作都很忙，平時主要是外公外婆在照顧郎錚。對於郎錚的學習，他和妻子幾乎沒有操過心，「我們只能給一些陪伴。週末的時候帶孩子出去吃點東西，陪他聊聊學校的事。」

郎洪東回憶，郎錚的學習一直特別刻苦。高中的課程壓力特別大，晚上十點半才下晚自習，但是每次郎錚都會在下課後繼續學習，基本都在夜裡11點多才睡，每天早上6點鐘就起床去上早自習。這次優異成績的取得，完全是孩子刻苦努力的結果。

對於郎錚想當公務員卻成了網友「開砲」的對象，批評他「想工作清閒，旱澇保收」，北京晚報刊發評論文章指出，郎錚今日的綻放，有自己的努力成分，離不開家庭學校的教育引導。網友把公務員的職業理想和「當官」畫等號，在事實上就站不住腳。「我們憑什麼能夠居高臨下地去審視郎錚的就業選擇。」

評論問道，就因為郎錚被軍人救了，他就必須當軍人不可嗎？如果不當軍人，他就忘恩負義？就因為郎錚身上貼著「地震倖存者」的標籤，他接下來的一言一行就必須具備「感恩」「回饋」的特徵嗎？

評論稱，當初，解放軍不顧危險直奔災區，救出一個3歲的孩子，救出許多群眾，不是為了讓他們考上好大學、從事救人的職業、每天都活在感恩中，而是出於對生命本身的尊重。今天，如果我們曲解了郎錚的志願，一副爹味兒地教給他該怎麼選擇人生，不也是在曲解解放軍救人的初心？

在汶川地震中獲救後的郎錚，躺在臨時擔架上，用稚嫩的手向救他的士兵敬禮，因此被稱為...
在汶川地震中獲救後的郎錚，躺在臨時擔架上，用稚嫩的手向救他的士兵敬禮，因此被稱為「敬禮娃娃」。(取材自封面新聞)

地震 北京 解放軍

上一則

8888元住金華豬景房與豬同眠 退房帶1隻回家

下一則

救青年失業率 中齊發4箭：周周有招聘、時時有崗位

延伸閱讀

美歐高階對話憂解放軍活動日增 強調台海和平重要

美歐高階對話憂解放軍活動日增 強調台海和平重要
夏季健康小貼士，助您活力度夏日　We Can Do This 預防 COVID-19 宣傳教育活動

夏季健康小貼士，助您活力度夏日　We Can Do This 預防 COVID-19 宣傳教育活動
挑釁意味明顯 解放軍8架殲10越台海中線 抵近台鄰接區空域

挑釁意味明顯 解放軍8架殲10越台海中線 抵近台鄰接區空域
「狗能打勝仗」辱解放軍 脫口秀演出場地也被罰10萬人民幣

「狗能打勝仗」辱解放軍 脫口秀演出場地也被罰10萬人民幣

熱門新聞

(取自微博)

「陪睡換冠軍」沒兌現？江蘇健美選手脫鞋砸裁判：臭流氓

2023-06-22 13:30
國泰航空飛機。（路透）

國泰飛洛杉磯客機香港機場中止起飛 乘客緊急疏散11傷

2023-06-23 21:34
外界發現，中國國家主席習近平19日接見美國國務卿布林肯時獨坐橫排中央主席位，美中官員分坐左右兩排，與以往慣例不同。(新華社)

沒比較沒傷害 習近平見3位美國務卿 布林肯座位安排最尷尬

2023-06-19 20:05
外界發現，中國國家主席習近平19日接見美國國務卿布林肯時獨坐橫排中央主席位，美中官員分坐左右兩排，與以往慣例不同。(美聯社)

習近平「獨坐主席位」接見布林肯 美中官員坐兩側

2023-06-19 09:12
中銀證券首席經濟學家管濤表示，中國人民幣對美元匯率再度跌破7，人行為何只說不做是有原因的。（中通社）

管濤：人民幣再度破7後 人行為何只說不做

2023-06-18 13:23
俄羅斯瓦格納傭兵集團兵變一天落幕，中國官方迄今未回應事件。圖為俄烏邊境「頓河畔羅斯托夫」市內俄國南部軍區總部附近街上，當天可見瓦格納戰士及軍車。（路透）

瓦格納兵變 分析：習近平若考慮攻台會再思考

2023-06-25 18:01

超人氣

更多 >
怪英文不好 華人好市多買「煙火」 結果超後悔

怪英文不好 華人好市多買「煙火」 結果超後悔
1年逾4億個…中國免稅商品包裹 被指利用法規逃稅

1年逾4億個…中國免稅商品包裹 被指利用法規逃稅
坐輪椅亞裔老夫婦 在南加華人區街頭被搶金項鏈

坐輪椅亞裔老夫婦 在南加華人區街頭被搶金項鏈
台積電來美效應 商場變亞洲城、醫療機構迎新生兒

台積電來美效應 商場變亞洲城、醫療機構迎新生兒
虎斑貓一臉若無其事「混進鳥巢」 畫面太和諧引發熱議

虎斑貓一臉若無其事「混進鳥巢」 畫面太和諧引發熱議