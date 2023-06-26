救青年失業率 中齊發4箭：周周有招聘、時時有崗位

中國青年失業率居高不下，圖為寧夏銀川一專場招聘會。(新華社)

為緩解升高的青年失業問題，中國人社部昨宣布自7月啟動為期半年的「高校（大學）畢業生等青年就業 服務攻堅行動」，目標是做到「周周有招聘、時時有崗位」；中國教育部 並強調將嚴格執行「四不准」、「三不得」，防範大學就業數據失真。而對於外界稱中國經濟正「二次探底」，專家昨駁斥這種說法，稱經濟仍在復甦，只是基礎不穩固。

央視報導，這項計畫於7至12月實施，以今年離校未就業的大專畢業生及在各級人社部門登記的失業青年為對象，力爭為有就業意願畢業生和登記失業青年，年底前實現就業或參加就業準備活動。

計畫有四大內容。一是要求各地級行政單位及以上的人社部門明列機構名錄、招聘管道等提供未就業畢業生求職指引；二是6月底前建立登記失業青年協助名錄，7月底前完成省級人社部門對接教育部門和大專的未就業畢業生訊息移交；三是提供職業指導、職位推介或就業見習等就業協助；四是實施六項就業服務，推進就業政策落地。

另針對部分大學在統計、假簽就業協議等相關就業率「摻水」現象，中國青年網報導，教育部黨組書記、部長懷進鵬6月23日在內蒙古調研高校畢業生就業工作座談會上，要求各大學規範畢業生去向訊息報送，加強數據核查，嚴格落實「四不准」、「三不得」要求，確保就業數據真實準確。

「四不准」是不准企業強迫畢業生簽就業協議、不准企業將畢業生實習等材料作為就業證明材料、不准企業勸說畢業生簽虛假就業協議、不准企業將畢業證書等發放與畢業生簽約掛鉤。「三不得」是不得不切實際向高校提落實率指標，不得層層加碼攤派就業任務，不得將落實率與工作人員績效考核掛鉤。

另上海財經大學校長劉元春昨在一場論壇上表示，後疫情 時期經濟復甦過程中出現一些指標波動和微調是常態。「不宜對當前經濟形勢所出現的一些波動解讀為『第二次探底』。中國經濟依然在復甦進程中，只是步伐不一致，存在一些急需糾正的分化問題。」面對當前經濟復甦基礎不穩固、內生動力不紮實等問題，應關注美國在產業鏈同盟、供應鏈同盟布局中的考量對中國外貿的挑戰和新的契機。