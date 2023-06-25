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56歲考王已考過27次高考 離二本大學差34分

中國新聞組／北京25日電
56歲梁實第27次高考424分。（取材自封面新聞）
56歲梁實第27次高考424分。（取材自封面新聞）

參加第27次高考、56歲「考王」梁實，今年高考總分424分。據悉，二本線為458分，梁實離二本線差34分。

來源：YouTube

封面新聞報導，查分前，梁實曾稱，今年如果能上二本線進一個讓自己基本滿意的二本大學，就去上大學，明年不再參加高考。

據報導，從1983年起，梁實開始報名參加高考，到2022年已經參加過26次高考。

在過去18年有數據可查的歷年高考分數中，九派新聞梳理發現，梁實在2018年最高考到過469分，那一年四川理科二本線是458分，一本線是546分。梁實認為二本學校裡好一點的基本沒戲，決定來年再考。

而最低分僅考了330，是在2012年參加的第16次高考，梁實把這次考試失利歸因於自己只看書不做題。

自從2021年高考成績仍不理想後，梁實從2022年開始選擇了文科，他認為，要是自己早幾年選文科，肯定會有更好的成績。

報導稱，對於今年的成績，梁實表示，「我的文綜出現了一個重大失誤，前半部分時間耽擱有點長，想盡量把字寫好一點，後面發現時間不太夠用，到了最後只剩幾分鐘的時候還有兩道大題沒有答。」

有網友建議，明年是否可以以體藝特長生的身分參加高考？對此，梁實笑稱自己沒有什麼才藝，現在不想過多考慮明年的事情，如果明年還參加高考，還是選擇文科。

而針對部分網友質疑高考是為了蹭熱度時，梁實表示，高考以外的東西自己一概不懂，高考對自己而言就是第一位。

56歲梁實第27次高考424分。（取材自封面新聞）
56歲梁實第27次高考424分。（取材自封面新聞）

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