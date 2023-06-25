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川理科學霸平靜 查完分就睡了 平時不愛玩手機

中國新聞組／北京25日電
綿陽中學曾昱菡文科取得654分。（取材自紅星新聞）
綿陽中學曾昱菡文科取得654分。（取材自紅星新聞）

四川今年高考成績出爐，理科最高分712分，文科654分。

來源：YouTube

成都商報報導，成都七中（林蔭校區）高三8班的張藍月，在2023年高考中，理科取得712分（裸分）。

張藍月媽媽鄭女士表示，在登錄系統查到分數後，並沒有覺得特別意外，「算是她平時的成績吧，她一直都挺乖的，平時也不怎麼耍手機。」日常生活中，她幾乎沒有過多參與孩子的學習，全靠張藍月自己獨立完成，鄭女士說，女兒查完分就睡了。「可能才出了成績，同學們（晚上）也在找她……但她還是比較平靜。」

另外，來自綿陽中學的曾昱菡，在2023年高考中，文科取得654分。成都樹德中學袁帥考取了理科711分的好成績。

據報導，此前稱高考後迫切想打羽毛球，受到林丹邀請的女孩小林同學，取得理科689分的好成績。小林說，自己想去復旦大學或者浙江大學。早前在高考考場意外出圈受到林丹的邀請，她表示非常激動，但是自己目前並不是專業的運動員，只想把羽毛球作為一項愛好堅持下去。

而來自成都七中（高新校區）2023屆1班的閆一鳴，在2023年高考中，文科取得652分（裸分）。

對於閆一鳴取得的好成績，其高中所在班級班主任任益民同樣感到喜悅，但不意外。任益民說，「文科班的女生，在學習過程中容易出現情緒波動，但這樣的情況在閆一鳴身上很少見到。我們都說她是『文科班裡的理科生』。」

成都樹德中學袁帥理科取得711分。（取材自紅星新聞）
成都樹德中學袁帥理科取得711分。（取材自紅星新聞）

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