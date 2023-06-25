京津冀發高溫預警 北京40℃炙烤 史上首次3連擊

北京市氣象台升級發布高溫紅色預警信號，小朋友在北京五棵松華熙Live一處噴泉戲水。(新華社)

端午 假期，中國北方多地出現40℃以上極端高溫 ，北京 市昨更出現72年來史上首次連續三天40℃的「三連擊」，教育部門發出應對通知，要求高溫下，學校不安排學生參加大型室外活動，並根據實際情況減課或停課。氣象專家表示，這波北方「暴熱」是大陸暖高壓脊控制下形成，南方體感溫度相對舒適，但廣州也有32℃，未來一周將繼續陷入高溫「持久戰」。

綜合報導，截至昨天，中國各地共發布185個高溫紅色預警，主要集中在京津冀、山東等地。繼23日出現北京觀象台觀測史上首次連續兩日超40℃後，昨天13時51分，代表「北京溫度」的南郊觀象台氣溫再度突破40℃，實現歷史上首次40℃「三連擊」。河北也發布高溫紅色預警，最高溫39℃；山東未來兩天最高氣溫預計達43℃。

北京市教委為此於23日發布「關於做好應對高溫天氣有關工作的通知」指出，25日開學後，要合理調整學生室外活動時間，可根據實際情況採取減課或停課措施。在高溫天氣時，學校不安排學生參加大型室外活動。

中國氣象局氣候服務首席專家周兵表示，北方這輪高溫與聖嬰現象的直接關聯不明顯，但由於也是透過影響東亞季風、東亞大潮和西風帶的高壓系統而帶來高溫天氣，某種程度上也是對聖嬰現象的一種間接反映。預計華北、華東等地7月上旬和中旬還會有兩次明顯的高溫過程；7月下旬以後，華北等地將迎來華北雨季，屆時北方高溫現象可能可緩解。

山東氣象台首席預報員高留喜表示，本次高溫天氣主要受大陸暖高壓脊影響所致。大陸暖高壓脊從新疆延伸到華北一帶，像山東所在的黃淮流域，還有京津冀地區，都受到影響。大陸暖高壓脊控制下，氣流下沉，有一個增溫效應，空氣乾燥，而且垂直和水平的風速都比較小，散熱慢，因此天氣以晴熱為主。

北方「暴熱」的同時，在這個端午假期，南方的體感溫度則較為舒適，但廣州也出現32℃的高氣溫，不過與華北大多數城市相比仍是「小巫見大巫」。

對於今年夏季後期的氣溫趨勢，國家氣候中心首席預報員高輝表示，全球變暖背景下，無論南方還是北方，極端高溫發生的頻次都快速增加。預測今年夏季華北和黃淮等地氣溫偏高，高溫日數也會增多，所以今年夏天北方比常年更熱具有較大的概率。