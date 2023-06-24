西南政法校長畢典致辭 念完標題說再見 學生嗨翻

西南政法大學畢業典禮上，校長付子堂致辭只念標題即送別，受到學生熱烈歡呼。(取材自新華網)

重慶市西南政法大學21日舉行畢業典禮，突然下起大雨，校長致辭時為了不讓學生淋雨，捨棄原本準備的3500字講稿，只念了標題，請大家上網看全文，受到學生熱烈歡呼，網路也引發討論。

極目新聞報導，校長付子堂致辭時，現場下起大雨，許多學生都撐傘、穿著雨衣在戶外參加這場畢業典禮；付子堂果斷縮短致辭內容，他指出「知行合一致良知，德法兼修事上練」這是他典禮致詞的標題，全文大概3500多字，其他請參照學校官微稍後推送的全文。

最後，校長祝大家端午節 快樂，「再見同學們、珍重同學們」，揮手致意後就下台。短短幾十秒的致辭，獲得台下畢業生熱烈歡呼。

來源：YouTube

影片曝光後，網友大讚「完全不拖泥帶水」、「校長以身作則，給學生上了最後一課」、「太暖心了」、「最帥的校長」、「學生應該很感動」。

西南政法大學畢業典禮上，校長付子堂致辭只念標題即送別，受到學生熱烈歡呼。(取材自西南政法大學官網)

據報導，付子堂不到16歲就被西南政法學院錄取，研究生畢業留校任教，1994年考上北京 大學攻讀法學博士，1998年應邀回到母校，2009年8月，擔任西南政法大學校長，迄今已14年。