我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

供應短缺 加州房屋險、車險難買

瓦格納首腦稱已占領俄軍基地 要防長談判 否則攻莫斯科

西南政法校長畢典致辭 念完標題說再見 學生嗨翻

中國新聞組╱北京24日電
西南政法大學畢業典禮上，校長付子堂致辭只念標題即送別，受到學生熱烈歡呼。(取材自新華網)
西南政法大學畢業典禮上，校長付子堂致辭只念標題即送別，受到學生熱烈歡呼。(取材自新華網)

重慶市西南政法大學21日舉行畢業典禮，突然下起大雨，校長致辭時為了不讓學生淋雨，捨棄原本準備的3500字講稿，只念了標題，請大家上網看全文，受到學生熱烈歡呼，網路也引發討論。

極目新聞報導，校長付子堂致辭時，現場下起大雨，許多學生都撐傘、穿著雨衣在戶外參加這場畢業典禮；付子堂果斷縮短致辭內容，他指出「知行合一致良知，德法兼修事上練」這是他典禮致詞的標題，全文大概3500多字，其他請參照學校官微稍後推送的全文。

最後，校長祝大家端午節快樂，「再見同學們、珍重同學們」，揮手致意後就下台。短短幾十秒的致辭，獲得台下畢業生熱烈歡呼。

來源：YouTube

影片曝光後，網友大讚「完全不拖泥帶水」、「校長以身作則，給學生上了最後一課」、「太暖心了」、「最帥的校長」、「學生應該很感動」。

西南政法大學畢業典禮上，校長付子堂致辭只念標題即送別，受到學生熱烈歡呼。(取材自...
西南政法大學畢業典禮上，校長付子堂致辭只念標題即送別，受到學生熱烈歡呼。(取材自西南政法大學官網)

據報導，付子堂不到16歲就被西南政法學院錄取，研究生畢業留校任教，1994年考上北京大學攻讀法學博士，1998年應邀回到母校，2009年8月，擔任西南政法大學校長，迄今已14年。

付子堂2014年入選「國家百千萬人才工程」，獲國家「有突出貢獻的中青年專家」榮譽。2022年，為迎接黨的20大召開，央視每天播出「非凡十年法治中國」，付子堂受邀解讀十年來全面依法治國的成就，連續三天亮相央視。

西南政法大學畢業典禮上，校長付子堂致辭只念標題即送別，受到學生熱烈歡呼。(取材自...
西南政法大學畢業典禮上，校長付子堂致辭只念標題即送別，受到學生熱烈歡呼。(取材自新華網)

端午節 北京 20大

上一則

大連一家六口遭親弟滅門 兇手還拍視頻上傳：一個沒放過

下一則

頂40℃沒跑完5公里遭開除 公司：不夠吃苦耐勞

延伸閱讀

黑白集／授階掛反 七年三軍統帥仍不識肩章

黑白集／授階掛反 七年三軍統帥仍不識肩章
恐生意外 費城中槍青少年被禁參加畢業典禮

恐生意外 費城中槍青少年被禁參加畢業典禮
「你是槍手目標」他中10槍倖存 校方禁參加畢典與舞會

「你是槍手目標」他中10槍倖存 校方禁參加畢典與舞會
封面故事／哈佛大學畢典演講 湯姆漢克斯勉學子捍衛真理

封面故事／哈佛大學畢典演講 湯姆漢克斯勉學子捍衛真理

熱門新聞

(取自微博)

「陪睡換冠軍」沒兌現？江蘇健美選手脫鞋砸裁判：臭流氓

2023-06-22 13:30
外界發現，中國國家主席習近平19日接見美國國務卿布林肯時獨坐橫排中央主席位，美中官員分坐左右兩排，與以往慣例不同。(美聯社)

習近平「獨坐主席位」接見布林肯 美中官員坐兩側

2023-06-19 09:12
外界發現，中國國家主席習近平19日接見美國國務卿布林肯時獨坐橫排中央主席位，美中官員分坐左右兩排，與以往慣例不同。(新華社)

沒比較沒傷害 習近平見3位美國務卿 布林肯座位安排最尷尬

2023-06-19 20:05
國泰航空飛機。（路透）

國泰飛洛杉磯客機香港機場中止起飛 乘客緊急疏散11傷

2023-06-23 21:34
微軟創辦人比爾蓋茲時隔4年訪問中國，15日在北京發表演講。(取材自中國科學報/蓋茲基金會供圖)

30年訪中至少20次 蓋茲4理由獲北京最高規格禮遇

2023-06-17 02:30
中銀證券首席經濟學家管濤表示，中國人民幣對美元匯率再度跌破7，人行為何只說不做是有原因的。（中通社）

管濤：人民幣再度破7後 人行為何只說不做

2023-06-18 13:23

超人氣

更多 >
紐約華裔醫生捲路怒遭痛毆 腦部重傷不治

紐約華裔醫生捲路怒遭痛毆 腦部重傷不治
專家建議退休儲蓄達百萬 到底多少美國人做到？

專家建議退休儲蓄達百萬 到底多少美國人做到？
飛機停下來之前做這事 空姐認為是傻瓜行為

飛機停下來之前做這事 空姐認為是傻瓜行為
奶茶店員工吃太多「珍珠」掛急診 「珍珠」有何成份？

奶茶店員工吃太多「珍珠」掛急診 「珍珠」有何成份？
國泰飛洛杉磯客機香港機場中止起飛 乘客緊急疏散11傷

國泰飛洛杉磯客機香港機場中止起飛 乘客緊急疏散11傷