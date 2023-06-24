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頂40℃沒跑完5公里遭開除 公司：不夠吃苦耐勞

中國新聞組╱上海24日電
蘇州一名男子在40℃高溫下沒跑完5公里，被公司開除惹爭議，圖為示意圖。(新華社)
蘇州一名男子在40℃高溫下沒跑完5公里，被公司開除惹爭議，圖為示意圖。(新華社)

一名劉姓男子好不容易通過層層面試，最後竟然因為40℃高溫下沒跑完5公里，就被公司辭退，原因竟然是公司認為劉男不夠吃苦耐勞？

上海新聞坊報導，劉男至蘇州一家機械公司應徵機修工，面試主管安排劉男至車間實際操作電焊、氣割，主管表示業務能力沒問題。

劉男22日報到上班後，與公司簽訂勞動合同，被安排至設備部從事維修工作，獨立完成領導安排的各項工作。

25日上班後，設備部主管突然要求劉男去參加長跑，但未告知具體里程數。當時氣溫近40℃，劉男跑了兩、三圈近800米後感覺要中暑，沒能跑完全程。隨後，劉男又回到車間上了超10個小時的班，沒想到上班4天就被告知試用不合格辭退。

公司稱，規章有一條「新員工軍訓要完成5公里30分鐘長跑，」劉男未能完成長跑考核，沒有吃苦耐勞精神，於是以不符合錄用條件為由解除勞動關係。

劉男因此提告，要求公司支付違法解除勞動合同賠償金6700元及三天工資300元。法院裁決公司違法解雇敗訴，應支付賠償金。公司不服，提起上訴，最終判決公司確定要賠償劉男7000餘元。

法官提醒，根據法規，用人單位有人員錄用權，但是不意味著用人單位可隨意設置試用期考核條件，而且考核標準應該公正、客觀、合理。

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