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再遠都要趕回來 杭州這個村子 端午節熱熱鬧鬧擺了700桌龍舟宴

中國新聞組／北京24日電
駱家莊擺上了龍舟飯，從四面八方趕回家鄉的駱家莊人和本地居民歡聚一堂，共度端午。（取材自都市快報）
駱家莊擺上了龍舟飯，從四面八方趕回家鄉的駱家莊人和本地居民歡聚一堂，共度端午。（取材自都市快報）

杭州駱家莊從2006年開始，每到端午節都會辦一場盛大的龍舟勝會，因疫情停辦三年後，終於在今年回歸，在端午節當天中午及晚上，總共擺出700桌龍舟宴。

駱家莊擺上了龍舟飯，從四面八方趕回家鄉的駱家莊人和本地居民歡聚一堂，共度端午。（...
駱家莊擺上了龍舟飯，從四面八方趕回家鄉的駱家莊人和本地居民歡聚一堂，共度端午。（取材自都市快報）

都市快報報導，對駱家莊人來說，龍舟酒宴是一年裡的頭等大事，隆重程度甚至勝過春節。端午節當天中午，駱家莊在西苑一區擺上了300桌龍舟宴，從四面八方趕回家鄉的駱家莊人和本地居民歡聚一堂，共度端午。下午，駱家莊人在紫金港賽過龍舟後，晚上，又擺出了400桌龍舟酒宴。

龍舟酒宴沿駱家莊西苑一區主路三橫一豎排列，從高處看，呈「井」字形，寓意一年風調雨順、五穀豐登。

據駱家莊社區相關負責人表示，當天赴宴的駱家莊居民，超過2700人。其中包括從全國各地趕回來的200多位駱家莊居民，和在駱家莊創業的140多位創業人才。

龍舟酒宴沿駱家莊西苑一區主路三橫一豎排列，從高處看，呈「井」字形，寓意一年風調雨...
龍舟酒宴沿駱家莊西苑一區主路三橫一豎排列，從高處看，呈「井」字形，寓意一年風調雨順、五穀豐登。（取材自都市快報）

1992年以前的駱家莊，是杭州西郊的一個村落。1999年，駱家莊撤村建居，成立股份經濟合作社，轄4個小區共521戶，常住人口2775人。至此變成了城市社區，經濟形態也從鄉村集體經濟轉成了股份經濟體制，村民的生活也因此發生了巨變。而駱家莊人對往日田園歲月的念想和村落文化，在一年年的龍舟勝會和龍舟酒宴中傳承下來，從未間斷。

駱家莊的龍舟酒宴，原來是賽龍舟後，用討饗得來的錢，村里的男人們再添一點錢，聚在一起吃的一頓飯。一般是村民以組或以一條龍舟為單位，集體籌款、買菜，請廚師，帶著大灶台、大鍋、蒸架尋找村里的空地，搭棚擺桌，擺上上百桌。村民興高采烈地聚在一起，開懷暢飲，嘮嗑敘舊，年年如此。如今，龍舟酒宴已經成了全村人的大聚會。在端午節這一天，駱家莊人不管在哪裡，都要趕回來喝上一碗龍舟酒。

駱家莊社區一共有9個組共18個自然村，今年的龍舟宴就由各組承辦，社區每桌補貼1500元。超過84%的駱家莊人認為，每年端午節的龍舟酒宴，是駱家莊的頭等大事，意義甚至勝過春節，再遠的人都要趕回來。

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